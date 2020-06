Investieren in Indexfonds : Corona und das ETF-Wunder-Portfolio

Fast zwei Jahre ist es her, dass wir in der F.A.S. auf ein simples, aber zugleich eindrucksvolles Portfolio geblickt hatten. Eine Kombination aus zwei ETF, nach kinderleichten Regeln zusammengestellt, schlage die Fonds guter und bekannter Fondsmanager, hatten wir behauptet und uns auch einen schmissigen Namen für das ganze ausgedacht: Wunder-Portfolio. Auch wenn es gefühlt schon lange her ist: In Zeiten der Börsenrally, die erst mit dem Ausbruch von Corona ihr jähes Ende fand, hat dieses Portfolio seinem Namen alle Ehre gemacht.

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Doch die Erfolge der Vergangenheit, das wissen viele Anleger aus bitterer Erfahrung, müssen für die Zukunft nicht unbedingt etwas aussagen. Grund genug, sich zu fragen: Wie ist das Wunder-Portfolio durch den Corona-Crash gekommen? Besser oder schlechter als die Fonds renommierter Konkurrenten?