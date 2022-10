Muscheln als Währung : Ringe des Reichtums

Aktualisiert am

In einer früheren deutschen Kolonie auf Papua-Neuguinea nutzen die Menschen noch heute ihr traditionelles Muschelgeld. Das ist wertbeständiger als Bitcoin, muss aber auch erst gehoben werden.

Für Elizabeth Tapil war es ein guter Mittwoch. An diesem Nachmittag sitzt die Selfmade-Bankerin mit ihren drei Freundinnen hinter dem Holztisch an ihrem Stand auf dem Markt von Kokopo. Vor ihnen liegen Dutzende Muschelstränge, aufgezogen auf dünn geschnittenes Rattan. Wie auf eine überlange Halskette sind auf jedem von ihnen mehr als 300 winzige Muscheln aufgefädelt. „Steigen die Preise überall, verkaufen wir mehr Tabu-Ketten als in guten Zeiten“, sagt Tapil. Ihre vom Betelkauen rot gefärbten Zähne malen ein Lächeln auf ihr Gesicht.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur.



Im Osten von Papua-Neuguinea, auf der Gazellen-Halbinsel in Neubritannien, geht die Achtunddreißigjährige einem uralten Gewerbe nach. Sie verkauft Muschelgeld, das sogenannte Tabu.