Wegen Corona : Vor allem für Privatpatienten könnte Grippe-Impfstoff knapp werden

Der Schutz vor Influenza war nie so wichtig wie in diesem Corona-Herbst. Aber schon jetzt ist klar, dass der Grippe-Impfstoff nicht für alle reichen wird. Ausgerechnet privat Krankenversicherte könnten leer ausgehen.

Privatpatienten sind es gewohnt, im Gesundheitssystem ein bisschen besser behandelt zu werden als Kassenpatienten. Dafür zahlen sie auch häufig höhere Beiträge. Wenn es einmal umgekehrt zugeht, lässt das aufhorchen. So wie kürzlich in einer Apotheke im Rhein-Main-Gebiet. Dort wollte ein Privatpatient ein Rezept für einen Grippeimpfstoff einlösen – und wurde schnöde abgewiesen. Mit der Begründung, die vorrätigen Impfstoffdosen seien allesamt für gesetzlich Versicherte reserviert.

Sebastian Balzter Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Das mag ein Einzelfall sein. Die großen privaten Krankenversicherungen wie Allianz, Debeka und DKV wissen zumindest bisher von keiner verbreiteten Problematik zu berichten. Trotzdem ist der Sachverhalt in diesem Jahr von besonderem Interesse. Es könnte nämlich durchaus sein, dass der Grippeimpfstoff insgesamt knapp wird – und dann hätten Privatpatienten unter Umständen tatsächlich hin und wieder einen Nachteil.

Das liegt daran, wie der Grippeimpfstoff verteilt, verrechnet und bevorratet wird. Dies unterscheidet sich erheblich von anderen Arzneimitteln. Die Impfstoffhersteller, Pharmakonzerne wie Glaxo-Smith-Kline (GSK) und Sanofi, liefern den weitaus größten Teil ihrer Produktion nicht in Fertigspritzen mit Einzeldosen, sondern in Zehnerpackungen an die Apotheken aus. Diese Großpackungen werden in den meisten Fällen als sogenannter Sprechstundenbedarf an Arztpraxen weitergegeben und dort Patient für Patient verbraucht. So haben es die gesetzlichen Krankenversicherungen mit den kassenärztlichen Vereinigungen vereinbart. Sprechstundenbedarf wird pauschal abgerechnet. Privatpatienten dürfen mit diesem Impfstoff-Kontingent daher im Prinzip nicht versorgt werden.

Jedes Jahr ein neuer Impfstoff

Die drei Möglichkeiten, wie sie trotzdem zu ihrer Grippeschutzimpfung kommen, erläutert Alexander von Waldenfels, Inhaber der Kur-Apotheke in Schliersee und Vorstandsmitglied der Bayerischen Landesapothekerkammer, so: Entweder hat sich der behandelnde Arzt neben dem Sprechstundenbedarf auf eigenes unternehmerisches Risiko einen kleinen zusätzlichen Vorrat an Einzeldosen angelegt, um damit Privatpatienten zu impfen und das mit deren Versicherungen abzurechnen. Oder die Apotheke, wo der Privatpatient mit seinem Rezept über eine Einzeldosis vorstellig wird, verfügt über einen solchen Vorrat.

Der eingangs geschilderte Fall zeigt, dass darauf jedoch nicht immer Verlass ist. Es besteht weder für Apotheker noch für Ärzte eine Verpflichtung dazu. Dann kommt die dritte Möglichkeit ins Spiel, das sogenannte „Auseinzeln“ einer Dosis aus einer Zehnerpackung in der Apotheke. Das erfordert einen gewissen organisatorischen Aufwand und wirft die Frage auf, wie der Apotheker die neun übrigen Dosen – Stückpreis rund 20 Euro – loswird. Reste zurückzugeben oder fürs nächste Jahr aufzuheben ist keine Option.

Denn die Zusammensetzung des Impfstoffs, festgelegt von der Weltgesundheitsorganisation WHO, ändert sich je nach dem aktuellen Infektionsgeschehen von Jahr zu Jahr. „Auseinzeln“ ist deshalb keine beliebte Übung. Außerdem fehlt dann eine Packungsbeilage, und in manchen Fällen ist eine zusätzliche Kanüle nötig, weil diese nicht immer mitgeliefert wird. „Deshalb ist das nur in Ausnahmen erlaubt“, erläutert Alexander von Waldenfels. Etwa wenn der behandelnde Arzt auf dem Privatrezept vermerkt, dass es sich um einen Notfall handelt.

Versicherung bezahlt zur Not zehn Impfdosen pro Patient

Die privaten Krankenversicherungen könnten theoretisch eigene Verträge mit den Impfstoffherstellern abschließen und sich Kontingente für ihre Kunden sichern. Das tun sie in der Praxis aber nicht, weil sie ihre Versicherten nicht dazu zwingen können, das Präparat eines bestimmten Herstellers zu akzeptieren. Ihre Verhandlungsmacht ist zudem geringer als die der gesetzlichen Krankenversicherungen, die rund 90 Prozent der Bevölkerung abdecken. Lumpen lassen wollen sich die Privaten aber auch nicht. Im Zweifel würden sie dem Apotheker, der beim Auseinzeln von Impfstoff für einen Privatpatienten Sorge um die Vergütung der neun übrigen Dosen hat, auch die ganze Zehnerpackung bezahlen, beteuert ein Sprecher des Verbands der Privaten Krankenversicherung.