Impact Investment : Wie Stockholm zum Bullerbü für Investoren wurde

Die Welt verbessern und gleichzeitig Gewinn erzielen – geht das? „Impact“-Investoren glauben fest daran. In Stockholm arbeiten sie an ihren Plänen.

In einem alten Stockholmer Straßenbahndepot feilen Jungunternehmer an Geschäftsmodellen für eine bessere Zukunft. Bild: Elisabeth Ubbe/NYT/Laif

Wer eine Dosis Zuversicht in ansonsten trüben Zeiten sucht, der ist in Stockholm derzeit gut aufgehoben. In der schwedischen Hauptstadt werden die Schlagzeilen zwar wie andernorts auch von den üblichen Krisen – Inflation, Erderwärmung, Rechtspopulismus, Krieg und Energiemangel – bestimmt. Doch an der Backsteinwand eines alten Straßenbahndepots hängt ein hoffnungsgrünes Plakat mit einer frechen Devise: „Höchste Zeit, sich auf die Zukunft zu freuen!“ Es ist das Motto einer Reihe von Veranstaltungen, die dort in diesen Tagen den Glauben an die segensreiche Kraft von Fortschritt, Er­findergeist und Unter­nehmertum hochhalten und zugleich die Bedeutung von Stockholm für „Impact Investments“ un­terstreichen, für Finanzinvestitionen also, die zugleich rentabel sein und die Menschheit sowie den Planeten vor dem Schlimmsten bewahren sollen.

In dieser Kategorie beansprucht der Finanzplatz Stockholm eine internationale Spitzenposition. Einer Analyse des Branchendiensts Dealroom zufolge sind seit 2014 in keiner anderen europäischen Stadt so viele Mittel in Start-ups geflossen, deren Geschäftsmodell sich einem der von den Vereinten Nationen definierten Ziele für eine nachhaltige Entwicklung zuschreiben lässt, vom Klimaschutz über die Gesundheitsversorgung bis zur Bekämpfung des Hungers.