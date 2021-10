Immobilienpreise : Jetzt wird auch das flache Land teurer

Die Immobilienpreise steigen nicht nur in den Metropolen des Landes. Warum das Dorf für Großstädter immer mehr zur Alternative wird und was das für den Traum vom Eigenheim bedeutet.

Oh, wie schön ist das Harzvorland: Lange bedauerte Mittelstädte wie Bleckenstedt in der Region Salzgitter sind plötzlich hoch im Kurs. Bild: Picture-Alliance

Die Immobilienpreise in Deutschland steigen und steigen. Das ist keine neue Er­kenntnis, das geht schon seit mehr als zehn Jahren so. Aber es ist eine Großstadtsicht. Dort sind die Preise besonders heftig geklettert und haben sich seit 2010 teilweise mehr als verdoppelt. Auf dem flachen Land sah das lange ganz anders aus. Die Menschen zogen weg, die Preise fielen. Doch auch hier tut sich jetzt Revolutionäres.

Dyrk Scherff Redakteur im Ressort „Geld & Mehr" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Noch vor wenigen Jahren sanken in rund 70 Landkreisen und kreisfreien Städten die Immobilienpreise. Jetzt sind es nur noch sechs, wie aktuelle Zahlen des Analysehauses Empirica ergaben. Fünf Landkreise liegen in Thüringen, hinzu kommt Weiden in der Oberpfalz. Und nur in drei Gebieten war der Rückgang stark, im Landkreis Greiz um 29 Prozent, in Eisenach um 25 und im Saale-Orla-Kreis um 24 Prozent im Vergleich zum dritten Quartal 2018. In allen anderen Regionen, egal wie ländlich sie auch sein mögen, legten die Immobilienpreise zu. Das geht einher mit einer Zunahme der Bevölkerung.

Renaissance des flachen Landes

Die Landflucht ist in vielen Gegenden ge­stoppt. „Erwartbar war, dass die Umlandkreise der Metropolen wachsen“, sagt Harald Simons von Empirica und verweist auf die hohen Preise in den Metropolen selbst. „Aber das Überraschende und Neue ist, dass auch viele weitere ländliche Re­gionen mit 1 bis 1,5 Stunden Fahrzeit in die Metropole hinzugewinnen.“ Er nennt exemplarisch die Landkreise Dithmarschen, den Vogelsbergkreis, die Vulkan­eifel, Schwäbisch Hall, das unterfränkische Haßberge oder Dillingen an der Donau. Hier legten die Preise teilweise stärker zu als in den begehrten Speckgürteln der Großstädte und vor allem als in den Me­tropolen selbst, manchmal um mehr als 50 Prozent (siehe Karte).

Die größten Anstiege verzeichneten die Landkreise Wunsiedel, Uckermark, Elbe-Elster, Uelzen und die Stadt Kempten, wo sich die Preise seit 2018 nahezu verdoppelten. In Frankfurt und Stuttgart stiegen sie hingegen lediglich um knapp 30 Prozent, die Städte gehören aber in absoluten Zahlen weiter zu den teuersten in Deutschland. Frankfurt ist nach Meinung der Schweizer Bank UBS sogar die Stadt mit dem höchsten Blasenrisiko weltweit. Auch lange be­dauerte Mittelstädte wie Pirmasens, Neumünster oder Salzgitter wurden um 17 bis 43 Prozent teurer.

Die Gründe für die Renaissance des flachen Landes sind vielschichtig. Zum einen gelten auch hier die Argumente für den Immobilienpreisanstieg in ganz Deutschland. Die niedrigen Zinsen erleichtern die Finanzierung des Hauskaufs. Hinzu kommen neue Subventionen wie das Bau­kindergeld, das vor allem den Immobilienerwerb auf dem Land fördert, weil es lediglich für Familien mit nicht zu hohem Einkommen gezahlt wird. Die können sich nur auf dem Land eine Immobilie leisten, und nur dort hat das Baukindergeld wegen der niedrigeren Preise einen spürbaren An­teil am Kaufpreis.