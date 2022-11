Trendwende : Immobilienpreise gehen erstmals seit 2011 wieder zurück

Aktualisiert am

Am Immobilienmarkt dämpfen die steigenden Zinsen die Nachfrage. Auch das Geschäft mit Baufinanzierungen bricht ein.

Gerüst an einem Neubau in Kiel: Der Anstieg der Immobilienpreise dürfte mit den steigenden Zinsen vorbei sein. Bild: dpa

Am deutschen Immobilienmarkt zeichnet sich eine Trendwende ab: Erstmals seit 2011 sind die Immobilienpreise im Quartalsvergleich wieder gesunken, wie der Verband deutscher Pfandbriefbanken (VDP) in seinem aktuellen Immobilienpreisindex feststellte. Zwar sind die Preise im Vergleich zum Vorjahreszeitraum abermals gestiegen, und zwar um 4,7 Prozent. Doch gegenüber dem zweiten Quartal sind sie um 1,0 Prozent gesunken. Selbst Wohnimmobilien verbilligten sich im Quartalsvergleich um 0,7 Prozent, während sie sich gegenüber dem dritten Vorjahresquartal um 6,1 Prozent verteuert haben. Für die Trendwende sprechen auch die Zahlen des Immobilienverbands IVD Süd zu der Entwicklung im Südwesten. Dort sind die Immobilienpreise zwar gestiegen, aber nicht mehr so stark wie noch vor einem halben Jahr.

„Der Kaufmarkt für Wohnimmobilien ist im Umbruch angesichts der aktuellen Unsicherheiten und Verwerfungen“, sagte ein IVD-Sprecher. Es sei durchaus möglich, dass die Preise angesichts steigender Zinsen in Zukunft stagnieren oder vorübergehend auch zurückgehen könnten – insbesondere in den Großstädten. Dass die Nachfrage nach Immobilienkrediten gesunken ist, darauf hat Sparkassenpräsident Helmut Schleweis schon Mitte Oktober hingewiesen.

Wie das Beratungsunternehmen Barkow Consulting auf Basis aktueller Zahlen von Europäischer Zentralbank und Bundesbank meldete, ist das Baufinanzierungsgeschäft deutscher Banken im September gegenüber dem Vorjahresmonat um 28 Prozent gesunken. Schon im Juni habe das Neugeschäft deutlich ins Minus gedreht. Der Abwärtstrend bei den Immobilienpreisen dürfte in den kommenden Quartalen erhalten bleiben, erwartet Martin Güth, Analyst der LBBW.