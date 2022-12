Immobilienmarkt : Vollbremsung in Österreich

Aktualisiert am

Vollbremsung in Österreich

Größeres Angebot, sinkende Nachfrage: Nach den Boom-Jahren während Corona dreht sich in Österreich gerade der Immobilienmarkt. Doch auch bei sinkenden Preisen dürfte es starke regionale Unterschiede geben.

Eine der teuersten Städte des Landes: Ein Preisrutsch in Kufstein ist trotz der Wende am Immobilienmarkt unwahrscheinlich. Bild: dpa

In Österreich dreht sich der Immobilienmarkt. Nach fast zwei Jahrzehnten einer Preishausse spüren die Verkäufer von Wohnungen und Häusern die kräftige Inflation und steigende Zinsen. Die Leistbarkeit ist deutlich gesunken. In den vergangenen zehn Jahren haben sich die Immobilienpreise verdoppelt. Doch seien die Einkommen nur um ein Drittel gestiegen, verdeutlichte der Direktor der Hauptabteilung Volkswirtschaft in der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), Markus Schwaiger, vor Kurzem die Lage.

Zwar legten die Preise zwischen Januar und Juni im Schnitt nochmals um fast 10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu, wie aus einer aktuellen Analyse des Branchenspezialisten Remax hervorgeht. Infolge höherer Zinsen und der strengeren Vorgaben für die Kreditvergabe seit dem Sommer kühlt sich der Markt rasant ab.