Immobilien : Noch brechen die Hauspreise nicht ein

Aktualisiert am

Seit Jahren warnt die Bundesbank vor Übertreibungen bei den Preisen für Häuser und Wohnungen. Was passiert, wenn jetzt die Zinsen immer weiter steigen?

Sehr optimistisch klingt die Deutsche Bundesbank nicht: In ihrem am Donnerstag vorgestellten Finanzstabilitätsbericht heißt es, gedämpfte Wachstumsaussichten, hohe Inflationsraten sowie steigende Zinsen und Risikoaufschläge prägten die Lage für Deutschlands Wirtschaft und Finanzbranche. „In der Summe sind die makroökonomischen Risiken gestiegen, und das Finanzsystem bleibt verwundbar gegenüber diesen Risiken“, sagte Bundesbank-Vizepräsidentin Claudia Buch. „Angesichts einer hohen Unsicherheit sollten die Finanzinstitute umsichtig Risikovorsorge betreiben und nur vorsichtig Gewinne ausschütten“, forderte Bundesbank-Vorstandsmitglied Joachim Wuermeling.

Zu den aktuell besonders interessanten Fragen, mit denen sich der Bericht beschäftigt, gehören die Auswirkungen der Zinswende auf den Immobilienmarkt. Schließlich warnt die Bundesbank seit Jahren davor, dass es gerade in den begehrten Großstädten deutliche Preisübertreibungen gebe. „Gemäß aktuellen Schätzergebnissen lagen die Immobilienpreise in den Städten im Jahr 2021 zwischen 15 und 40 Prozent über dem Preis, der durch soziodemografische und wirtschaftliche Fundamentalfaktoren angezeigt ist“, schrieb die Bundesbank in ihrem Februar-Monatsbericht.