Hoffnung am Immobilienmarkt? : Die ersten Häuser werden wieder günstiger

Es gibt Anzeichen, dass der Anstieg der Hauspreise in Deutschland nicht ungebrochen weitergeht. Wo Kaufen und Mieten jetzt besonders teuer oder günstig ist – und wo sich was eher lohnt.

Wohnen in München: Sogar in der bayerischen Hauptstadt sind die Angebotspreise zuletzt etwas gefallen. Bild: picture alliance

Mit Angebotspreisen am Immobilienmarkt ist das so eine Sache. Wenn Internetportale auswerten, zu welchen Preisen Häuser und Wohnungen in Anzeigen angeboten werden, muss das nicht immer eins zu eins der tatsächlichen Preisentwicklung bei den Transaktionen, also Käufen und Verkäufen, entsprechen. Gleichwohl ist bemerkenswert: Es mehren sich aus solchen Quellen die Signale, dass der Preisanstieg bei Wohnimmobilien in Deutschland nicht ungebrochen weitergeht. So meldete das Internetportal Immowelt am Dienstag, dass es bei den Angeboten in sieben von 14 beobachteten Großstädten im zweiten Quartal mit den Preisen von Bestandswohnungen nicht mehr weiter aufwärts gegangen sei. In drei Großstädten seien die Preise stabil geblieben, in vier weiteren ließen sich leichte Rückgänge beobachten. Im Vorquartal hatten noch alle 14 Städte steigende Kaufpreise verzeichnet.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

So habe es in München einen leichten Rückgang der Wohnungspreise auf durchschnittlich 9551 Euro je Quadratmeter gegeben. In Düsseldorf fielen sie um 1 Prozent auf 5206 Euro, in Leipzig gleichfalls um 1 Prozent auf 2693 Euro. In Hannover gaben sie um 2 Prozent auf 4019 Euro nach. Stabil seien die Preise in Frankfurt mit 6554 Euro, Köln mit 5348 Euro und Essen mit 2954 Euro je Quadratmeter geblieben. Preisanstiege gab es dagegen noch in Berlin, Hamburg, Stuttgart, Nürnberg, Bremen, Dresden und Dortmund. Auch der Index der Kreditvermittlungsplattform Europace, der auf tatsächlich vermittelten Baufinanzierungen beruht, hatte schon für Mai eine Abkühlung der Preisdynamik signalisiert – und zwar für alle drei Segmente, neue Ein- und Zweifamilienhäuser, Bestandshäuser und Eigentumswohnungen.

Gab es im zweiten Quartal schon eine Wende?

Die letzten amtlichen Zahlen, die vorliegen, sind die vom Statistischen Bundesamt fürs erste Quartal. Da meldete das Amt im Schnitt noch einen leichten Preisanstieg gegenüber dem Vorquartal um 0,8 Prozent und einen deutlichen gegenüber dem Vorjahresquartal um 12 Prozent. Die Statistiker sprachen aber auch da schon von einer „Abschwächung der Dynamik“. Mehr werde man in den Zahlen zum zweiten Quartal sehen, meint Michael Voigtländer, Immobilienfachmann vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW). „Im zweiten Quartal sollten wir eine Wende am Immobilienmarkt sehen“, sagte Voigtländer jetzt in einem Interview: „Klar ist, dass mit rapide steigenden Zinsen mehr und mehr Käufergruppen aus dem Markt fallen.“

Immerhin sind die Bauzinsen seit Jahresbeginn deutlich gestiegen. Von weniger als 1 Prozent zum Jahreswechsel legten sie bis auf zuletzt 3,29 Prozent für Baudarlehen mit zehn Jahren Zinsbindung zu, wie die FMH-Finanzberatung berichtet. Steigende Bauzinsen bremsen dabei tendenziell die Entwicklung der Immobilienpreise – auch wenn diese auch von vielen anderen Faktoren abhängen, insbesondere natürlich von Angebot und Nachfrage nach Wohnraum.

Mieten oder Kaufen?

Die Situation der Immobilienpreise ist dabei regional sehr unterschiedlich. Die Postbank hat zusammen mit dem Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut HWWI in einer Studie, die der F.A.Z. exklusiv vorab vorliegt, anhand der durchschnittlichen Immobilienpreise aus dem vergangenen Jahr untersucht, wo Kaufen und Mieten in den verschiedenen Teilen Deutschlands besonders teuer oder günstig ist – und wo sich was eher lohnt.