Immobilienkauf in München : Das können sich nur die richtig Reichen leisten

Ich habe wieder Post bekommen, dieses Mal von einem Gentleman aus dem Rheinland, der mir in bewegten Worten schilderte, dem Wahnsinn nahe zu sein. Er habe einen Sohn, berichtete mir der Vater, der mit seinen 35 Lenzen zum wiederholten Male bis über beide Ohren verliebt sei. Bei dieser „Affäre“ bestehe im Gegensatz zu früheren Liebschaften jedoch die Gefahr, dass sich der Filius finanziell ruiniere, weil die Angebetete den Wunsch habe, nicht länger zur Miete, sondern „endlich“ in einer Eigentumswohnung zu leben, die in München liege und „irre“ 1,4 Millionen Euro koste. Ich habe versucht, den Mann mit Worten meiner professoralen Freundin aus dem Holsteinischen zu trösten, dass Männer, die Sex suchen, und Frauen, die ein Eigenheim wollen, ein explosives Gemisch seien, bei dem Hopfen und Malz verloren sei. Oder kommen Sie zu einem anderen Ergebnis, wenn ich Ihnen – mal eben schnell – die harten Fakten dieser „Katastrophe“ schildere?

Ich weiß nicht, ob Sie sich an meinen Artikel erinnern, den ich vor sechseinviertel Jahren in dieser Zeitung veröffentlicht habe. Damals habe ich Ihnen berichtet, wie teuer Eigenheime in München geworden sind und mit welchen Risiken der Wunsch nach einem Eigenheim in dieser Stadt verbunden ist. Ich hatte damals das Gefühl, mächtig auf die Pauke zu hauen, doch heute muss ich feststellen, dass alles noch schlimmer geworden ist. Die Preise für Häuser und Wohnungen sind geradezu explodiert, und nicht wenige Leute haben den Verstand verloren. München mag lange Zeit eine Weltstadt mit Herz gewesen sein. Die Metropole hat nach wie vor viel Charme, doch es ist ganz gut, dass die bayerische Landeshauptstadt nicht mehr mit dieser Aussage für sich wirbt, weil die Stadt für Mieter kein Herz mehr hat. Hier geht es nur noch ums (große) Geld, und unter einer Million, natürlich in Euro, ist in München und Umgebung praktisch nichts zu bekommen.