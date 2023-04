So schön es ist, eine Immobilie sein Eigen nennen zu können – meist kostet es die Besitzer einige Mühen und erfordert Verzicht an anderen Stellen, um sich diesen Traum erfüllen zu ­können. Zwar hat sich die Lage auf dem Immobilienmarkt in Deutschland zuletzt etwas entspannt, viele Preise sind gefallen. Aber zuvor waren Häuser und Wohnungen auch Jahr für Jahr immer teurer geworden. Die wieder etwas gesunkenen Hypothekenzinsen machen Interessierten ebenfalls Hoffnung. Dennoch kosten Baudarlehen deutlich mehr als noch im absoluten Tief vor drei Jahren. Überdies schauen die Finanzinstitute derzeit genauer hin, wenn es um die Kreditvergabe geht.

Um völlig frei von Schulden in den eigenen vier Wänden wohnen zu können, vergehen in den wohl meisten Fällen nicht nur viele, viele Jahre, sondern Jahrzehnte. Dann jedoch haben teure Reparaturen, Renovierungen oder der Austausch von Heizungen & Co. schon längst begonnen. Eine Beispielrechnung des Vergleichsportals Immobilienscout 24 zeigt zumindest näherungsweise, wie lange Kaufinteressierte in den einzelnen Bundesländern und den großen deutschen Städten arbeiten müssten, um allein den Kaufpreis (Angebot) bezahlen zu können – noch ganz ohne Kaufnebenkosten wie der Grunderwerbsteuer, ohne das Geld, das Notare, Makler oder Gutachter bekommen, die Einrichtung oder gar die Kosten der Finanzierung.

Diese Analyse erfolgt zudem unter der Prämisse, dass das gesamte Nettoeinkommen eines Haushalts für den Preis einer Immobilie aufgewendet werden könnte, was natürlich unrealistisch ist. Aber so ergibt sich immerhin die Möglichkeit eines Vergleichs der in den einzelnen Regionen unterschiedlich hohen Immobilienpreise und Einkommen. Die Berechnung lässt erahnen, wie lange es im Einzelfall dann wirklich dauern könnte, bis eine Immobilie zumindest in der Theorie ganz und gar abbezahlt ist.

Unterschiede zwischen den Bundesländern

Als Basis der Analyse dient eine durchschnittliche Eigentumswohnung mit drei Zimmern und 80 Quadratmeter Wohnfläche mit mittlerer Ausstattung – Bestand oder Neubau mit einem Baualter von maximal zwei Jahren. Eine solche bestehende Eigentumswohnung kostete laut Immoscout 24 in Deutschland im Durchschnitt zuletzt 217.000 Euro.

Das Ergebnis: In den sieben deutschen Metropolen entspricht der durchschnittliche Angebotspreis für eine Wohnung aus dem Bestand im Durchschnitt etwa dem Einkommen von acht bis elf Arbeitsjahren, für Neubauten sind es zehn bis 14 Jahre. In reine Arbeitszeit umgerechnet, müssten Kaufinteressierte also zwischen 16.000 und 29.000 Stunden arbeiten, um allein den Kaufpreis bezahlen zu können, heißt es von Immoscout 24. Unter den Bundesländern muss in Bayern und Baden-Württemberg im Durchschnitt am längsten dafür gearbeitet werden, abgesehen von den Städten Berlin und Hamburg. Besonders wenig Arbeitszeit ergibt sich in den ostdeutschen Bundesländern oder dem Saarland.

Niedrigste Preise in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen

Für eine Neubauwohnung etwa müssten Kaufinteressierte laut dieser Berechnung in Baden-Württemberg knapp neun Jahre arbeiten, in Bayern acht. Für eine Wohnung aus dem Bestand wären es jeweils etwa sechs Jahre. Dabei seien die durchschnittlichen Angebotspreise in Bayern zwar höher als in Baden-Württemberg, jedoch falle hier auch das Haushaltsnettoeinkommen im Durchschnitt höher aus, heißt es. Es folgten Bremen und Hessen. Auch hier sind es rund acht Jahre für Neubau und 5,5 Jahre für eine Wohnung aus dem Bestand.

Am niedrigsten seien die Preise für Wohnungen in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen – durchschnittlich für den Bestand um mehr als die Hälfte geringer als etwa in Bayern oder Baden-Württemberg, heißt es von Immoscout 24. Zugleich sei das Nettoeinkommen, das Kaufinteressierte angegeben hätten, nicht wesentlich geringer. Insofern müssten Käufer in diesen ostdeutschen Bundesländern rund drei Jahre Arbeitszeit investieren, um den Angebotspreis für eine Dreizimmerwohnung zu erarbeiten.

München liegt vorn

In den deutschen Metropolen falle das durchschnittliche Haushaltsnettogehalt zwar insgesamt höher aus, die Angebotspreise seien hier aber auch wesentlich höher, heißt es in der Analyse. Für besagte Musterwohnung reichten die Preise im Durchschnitt von 350.000 Euro in Köln bis hin zu knapp 600.000 Euro in ­München. Für Neubauwohnungen wiederum bewegten sich die durchschnittlichen Werte zwischen 450.000 und 750.000 Euro.

Gemessen am Einkommen, müssten Suchende in München für eine Neubauwohnung insofern etwas mehr als 14 Jahre arbeiten. Düsseldorf, Frankfurt und Stuttgart folgten mit elf Jahren. In Köln, Hamburg und Berlin seien es je bis zu 10,5 Jahre. Für eine Bestandswohnung in den großen Städten stünden unter dem Strich acht bis elf Arbeitsjahre. Dies sei mehr als in den Bundesländern für Neubauwohnungen.

Als Basis der Arbeitszeitberechnung dient das Haushaltsnettoeinkommen, das Kaufinteressierte für die Suche auf Immoscout 24 angegeben hatten, unter der Annahme einer Fünftagewoche mit acht Stunden Arbeitszeit täglich und 21 Arbeitstagen im Monat. Die Arbeitszeit in Jahren entspricht dem Verhältnis aus Kaufpreis zu Jahresverdienst. Die Kaufpreise sind durchschnittliche Angebotspreise für ein Referenzobjekt.