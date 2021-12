Investieren in Immobilien : „Billiger wird es nicht“

Im Markt für Wohnimmobilienstiegen die Preise in diesem Jahr so stark wie seit Langem nicht mehr. Bild: dpa

Vier Wände und ein Dach dar­über. Egal, was sich in diesem Konstrukt abspielt und wie sehr die Pandemie unsere Bedürfnisse verändert hat, am Ende bleibt die Nachfrage nach einer Immobilie, um diese Bedürfnisse zu bedienen. Und diese Nachfrage ist groß. „Am Ende des Jahres könnten in Deutschland Immobilien im Wert mehr als 100 Milliarden Euro den Besitzer gewechselt haben“, schätzt Jan Linsin, Leiter der Forschungsabteilung bei CBRE. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres waren es bereits 60 Milliarden Euro.

Gregor Brunner Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Für Privatanleger ist es möglich, von dieser Entwicklung zu profitieren. Allerdings müssen die gesellschaftlichen Bedürfnisse, die solche Trends bestimmen, genau beobachtet und die richtige Entscheidung am richtigen Immobilienmarkt getroffen werden.