Mit Immobilien Geld sparen : Verschenken Sie Ihr Haus jetzt

Ein Jahressteuergesetz ist normalerweise nichts, was den durchschnittlichen deutschen Steuerzahler groß in Unruhe versetzt. Da wird an ein paar Stellschrauben gedreht, marginale steuerliche Erleichterungen wechseln sich mit kleinen Einschränkungen ab. So lockt der Entwurf für 2023 mit Verbesserungen für die Betreiber von Photovoltaikanlagen, mit einem auf 1000 Euro etwas angehobenen Sparerfreibetrag, mit höheren Abschreibungen für Immobilien und der vollen Abzugsmöglichkeit von Altersvorsorgeaufwendungen. An einer Stelle im Gesetzentwurf hat das Bundesfinanzministerium allerdings einen richtigen steuerlichen Hammer versteckt.

Dyrk Scherff Redakteur im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Er lässt Hausbesitzer und ihre Angehörigen aufschrecken. Denn Immobilien sollen vom nächsten Jahr an anders bewertet werden. Wenn in der betroffene Kommune keine Marktdaten vorliegen, wird auf die gesetzliche Bewertungsmethodik zurückgegriffen. Das dürfte außerhalb der Großstädte häufiger der Fall sein. Die dabei verwendeten Rechenfaktoren werden nun erhöht, damit sie marktnäher sind. Der Eigentümer-Verband befürchtet dadurch einen Anstieg um 20 bis 30 Prozent, in Einzelfällen auch deutlich mehr. Das addiert sich zu den Wertsteigerungen in den vergangenen zehn Jahren, in denen sich die Immobilienpreise teilweise verdoppelt haben.

Das ist relevant für alle Erben von Immobilien. Denn wenn Haus oder Wohnung hoch bewertet werden, muss der Erbe Erbschaftsteuer zahlen. Und die kann ganz schön heftig ausfallen. Wer etwa von seinen Eltern ein Haus im Wert von künftig 500.000 Euro bekommt, zahlt 11.000 Euro Steuern (siehe Grafik). Ohne die Bewertungsänderung im Jahressteuergesetz wäre das Erbe steuerfrei gewesen, weil dann der Wert den Freibetrag für Kinder von 400.000 Euro nicht überschritten hätte.

Hauseigentümer können aber Steuern für die Erben häufig verhindern: indem sie ihre Immobilie vorab an die späteren Erben verschenken, sozusagen als vorgezogenes Erbe. Eheleute müssen das nicht machen, wenn sie sich ihr selbst bewohntes Familienheim untereinander vermachen wollen. Denn solche Erbschaften sind immer steuerfrei, unabhängig vom Wert. In den anderen Fällen bringen Schenkungen aber einen Vorteil im Vergleich zu der Alternative, alles erst bei Tod zu vererben.

Sie nutzen die Tatsache, dass die hohen steuerlichen Freibeträge von bis zu 500.000 Euro alle zehn Jahre neu gelten. Wer also bereits früh vor seinem Tod einen Teil seines Vermögens überträgt und bei Tod noch einmal, lässt die Angehörigen mehrmals von den Freibeträgen profitieren. Das spart Steuern und verhindert in der Regel auch, dass eine Immobilie verkauft werden muss, um mit dem Erlös die Steuern zahlen zu können.

Die Neuregelung im Jahressteuergesetz hat nun Schenkungen von Immobilien zumindest erschwert. Um sie trotzdem steuerfrei zu verschenken, gibt es mehrere Möglichkeiten.

Noch in diesem Jahr verschenken

Die höhere Bewertung gilt erst für Schenkungen von Januar an. Wer sie noch bis Jahresende realisieren kann, profitiert noch von der alten, günstigeren Bewertungsmethodik. Dafür muss die Schenkung im notariellen Kaufvertrag noch für 2022 datiert sein, der Eintrag ins Grundbuch darf hingegen auch erst 2023 erfolgen. Das Problem ist, noch rasch einen Notartermin und einen Termin beim Steuerberater zu bekommen, die vor Jahresende kaum mehr freie Zeit haben.