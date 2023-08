Um 5,4 Prozent sind die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland auf Jahressicht gesunken. In einzelnen Städten sogar deutlich stärker; wo der Boom zuvor besonders ausgeprägt war, geht es jetzt besonders runter. In Frankfurt beispielsweise lagen die Preise nach Zahlen des Verbands deutscher Pfandbriefbanken zuletzt 9,1 Prozent unter dem Vorjahr.

Begleitet wird diese Entwicklung durch einen deutlichen Rückgang von Neubauprojekten und einen Einbruch in der Baufinanzierung. Verkauft wurden im ersten Halbjahr 2023 in Frankfurt nur 38 Neubauwohnungen – im Boom waren es in einem solchen Zeitraum mehr als 1000 gewesen.

Kein Wunder, dass sich viele schon die Frage stellen: Platzt in Deutschland gerade eine Immobilienblase?

Warnungen der Bundesbank

Immerhin hatte die Deutsche Bundesbank in der Vergangenheit mehrfach gemahnt, als Nebeneffekt der ultralockeren Geldpolitik gebe es „Übertreibungen“ bei den Immobilienpreisen. Der europäische Rat für Systemrisiken hatte Deutschland diesbezüglich zweimal eine Warnung geschickt. Und die Schweizer Bank UBS hatte vor zwei Jahren sogar die Ansicht vertreten, Frankfurt liege beim „Blasenrisiko“ unter den Großstädten global an der Spitze.

Die Niedrigzinsphase wirkte dabei in doppelter Weise auf die Immobilienpreise gerade in Deutschland: Zum einen waren Finanzierungen für Hauskäufer extrem günstig, das trieb die Nachfrage. Zum anderen waren viele internationale Investoren verzweifelt auf der Suche nach halbwegs rentierlichen Investitionen in einem als relativ sicher geltenden Land.

Der Preisrückgang jetzt scheint bei den Neubauwohnungen vor allem durch die Zinswende hervorgerufen zu sein – mit Blick auf Bestandswohnungen kommt wohl noch die politische Unsicherheit über künftige Kosten durch eine neue Heizung und bessere Dämmung hinzu.

Ob sich zuvor in Deutschland eine Immobilienblase gebildet hatte, ist unter Ökonomen allerdings umstritten. Unter diesen gibt es nicht mal Einmütigkeit darüber, ob es Immobilienblasen überhaupt gibt.

So waren 2013 die Ökonomen Robert Shiller und Eugene Fama gemeinsam mit dem Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet worden. Von denen hatte der erste sein halbes Leben der Erforschung von Finanzblasen gewidmet – der zweite hingegen glaubte nicht an deren Existenz und soll sein Abonnement des „Economist“ gekündigt haben, weil die Zeitschrift beständig über „Blasen“ schrieb.

Recht verbreitet ist zumindest die Ansicht, dass man Finanzblasen zuverlässig erst dann erkennt, wenn sie platzen. Ein Anzeichen dafür wäre ein besonders schneller und starker Preisrückgang.

Das Immobilieninstitut Empirica hat dazu den aktuellen Hauspreisverfall in Deutschland mit dem in Spanien und Irland nach der Finanzkrise verglichen. Sein Ergebnis: So schlimm ist es nicht. In Spanien seien die Hauspreise damals in fünf Jahren um 25 Prozent gefallen, in Irland hätten sie sich halbiert. Von solchen Szenarien sei Deutschland in allen Regionen noch recht weit entfernt.

Bauruinen sind noch eher selten

Auch solche Bauruinen, wie man sie in Spanien damals als Symbol der Immobilienblase überall entdecken konnte, findet man in Deutschland bislang selten.

Viel haben sich die deutschen Banken immer darauf zugutegehalten, dass sie Immobilien vorsichtiger finanziert hätten als Institute in anderen Ländern. Auch daraus wurde ein Argument abgeleitet, dass Immobilienblasen hierzulande weniger Schaden anrichten könnten.

In der Tat achteten die Banken, anders als in den Vereinigten Staaten, bei der Kreditvergabe stärker auf die Solvenz des Kreditnehmers als auf den Wert der Sicherheiten. Die Häuser wurden in der Regel nicht so hoch beliehen und die Zinsen langfristig festgeschrieben.

Das alles macht die Immobilienkredite jetzt weniger anfällig für Preisschwankungen. Allerdings kann die Solvenz der Kreditnehmer natürlich auch unter der wirtschaftlichen Eintrübung leiden; wie das ausgeht, dürften die Zahlen der Banken im Jahresverlauf zeigen.

Mehr zum Thema 1/ PODCAST 32:03

Bislang jedenfalls war weder von einer Welle des Ausfalls privater Baukredite noch von einer dramatischen Zunahme der Zwangsversteigerungen zu hören, wie sie beim Platzen von Immobilienblasen typisch sind.

Trotzdem hat sich die verbreitete Vorstellung, dass die Immobilienpreise in Deutschland angesichts der Wohnungsknappheit nur immer weiter steigen oder sich allenfalls mal seitwärts bewegen könnten, offenkundig als falsch erwiesen.

Es scheint aber, um im Bilde zu sprechen, dass der Ballon nicht geplatzt ist – sondern dass im Augenblick nur etwas Luft daraus entweicht.