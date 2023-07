Zinserhöhungen und Immobilienpreise: Diese Kombination birgt zwangsläufig Risiken. Mit steigenden Zinsen verteuern sich Kredite. Bei längeren Laufzeiten liegen die Durchschnittszinsen bereits über vier Prozent. Für die 15- und 20-jährige Zinsbindung werden im Moment 4,08 respektive 4,17 Prozent aufgerufen.

In den vielen Jahren der Niedrigzinsphase haben sich viele Menschen kräftig verschuldet, um ihren Traum vom Eigenheim endlich verwirklichen zu können. Bei Kreditzinsen von teilweise unter einem Prozent fühlte sich so mancher ermuntert, in Deutschland gängige Eigenkapitalregeln über Bord zu schmeißen, nach der 30 Prozent an Eigenmitteln zu Verfügung stehen müssen. 90-, 100-, in manchen Fällen sogar 110-Prozent-Finanzierungen sind daher in aktuellen Finanzierungen keine Seltenheit.

Nun drohen sehr viele teurere Anschlussfinanzierungen. Gegebenenfalls müssen Immobilien sogar verkauft werden, weil die kräftig gestiegenen Zinsen nicht mehr zu schultern sind. Die Dynamik am Immobilienmarkt geriet daher zuletzt ins Stocken. Unsicherheit machte sich breit. Die Preise abseits der typischen Eins-a-Lagen wie in den Großstädten Hamburg, Berlin, München oder Frankfurt gerieten ins Rutschen.

Droht ein Crash?

Die bange Frage lautet: Droht sogar ein Crash? Dazu die hohe Inflation, die auch die Materialpreise für das Bauen in die Höhe trieben. Die Debatte um den Austausch von Heizungen, notwendige Dämmungen, die Wirtschaftlichkeit von Wärmepumpen, sie tat ihr Übriges in Sachen Verunsicherung am Immobilienmarkt. Gerade Letzteres spürten vor allem die Immobilienkonzerne Vonovia, TAG Immobilien oder auch LEG Immobilien. Die Aktienkurse gingen in den vergangenen Monaten ordentlich in die Knie. Die Verschuldung begann auf der Folie der gestiegenen Zinsen zu einem großen Ballast zu werden und die Sanierungsoffensive der Regierung sowieso.

Die Skepsis in Sachen Immobilien wurde kürzlich auch durch auch eine Analyse des Immobilienberaters CBRE befeuert. Geldanlagen in Wohnimmobilien seien schon lange nicht mehr so unbeliebt gewesen wie in diesem Jahr. In den ersten sechs Monaten 2023 sei das Transaktionsvolumen am deutschen Wohnimmobilienmarkt gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 61 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro geschrumpft. Das zweite Quartal sei das schlechteste Vierteljahr im Bereich großer Wohnbestände (ab 50 Einheiten) seit 2011 gewesen. „Der Wohntransaktionsmarkt ist vom Winterschlaf nahtlos in die Sommerpause übergegangen“, sagte CBRE-Deutschland-Chef für Wohnimmobilien, Konstantin Luettger. „Die steigenden Zinsen und die Angst vor den Kosten der Energiewende lähmen die Investoren.“ Auch für die zweite Jahreshälfte gibt Luettger keine Entwarnung. Vielmehr werde das Transaktionsvolumen im Wohnsegment bis Ende 2023 weit unter dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre liegen.

Anzeichen einer Erholung

Was für eine trübe Stimmung in dieser ansonsten für viele so attraktiven Anlageklasse. Doch vielleicht hellt sich doch etwas auf. Der Sektorindex Stoxx Europe 600 Real Estate war vor wenigen Tagen 4 Prozent nach oben auf das höchste Niveau seit Anfang Mai geschossen. Die Aktien des Immobilienunternehmens Vonovia legten Mitte der Woche 5 Prozent zu und kamen so auf den Stand vom März. LEG Immobilien setzten sich an die Spitze des MDax mit plus 4,7 Prozent. Im Jahr 2023 liegen sie inzwischen wieder im Plus, nachdem sie Ende Mai noch ein Viertel an Wert verloren hatten. Analyst Thomas Rothäusler von der Deutschen Bank hatte tags zuvor in einer Branchenstudie Hoffnung auf eine Bodenbildung der durch den Zinsanstieg schwer gebeutelten Branche gemacht.