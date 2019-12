Aktualisiert am

Immobilienumsätze auf Rekord : In München kostet der Quadratmeter so viel wie ein ganzes Dorf

Die Zahl der Immobiliengeschäfte stagniert, doch die Umsätze schießen in die Höhe. Der Immobilienboom ist noch lange nicht zu Ende, zeigen die neuesten Zahlen der Gutachterausschüsse für das Jahr 2018.

Teure Häuser in Stuttgart Bild: Picture-Alliance

Goldgräberstimmung auf dem Immobilienmarkt: Der Umsatz mit Wohnungen, Häusern, Grundstücken und Agrarflächen hat sich in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt. 2018 summierten sich die Transaktionen auf ein Rekordniveau von 269 Milliarden Euro. 180,5 Milliarden Euro davon entfielen auf Wohnimmobilien.

Das geht aus dem Immobilienmarktbericht 2019 hervor, den der Arbeitskreis der Gutachterausschüsse am Dienstag in Berlin vorgestellt hat. Die Untersuchung basiert auf den notariellen Kaufverträgen. Deren Zahl summierte sich 2018 auf 990 Millionen und ist seit Jahren nahezu unverändert.

Die Gutachterausschüsse gehen davon aus, dass der Boom auf dem Immobilienmarkt weitergeht. „Insbesondere in ohnehin teuren Lagen steigen die Preise weiter stark an“, sagte die Vorsitzende des Arbeitskreises, Anja Diers. Angesichts der niedrigen Zinsen seien die Haushalte auch weiterhin bereit, die aufgerufenen Preise zu finanzieren. „Wir können keine Trendumkehr erwarten.“

10.200 Euro je Quadratmeter

Bei den Wohnimmobilien gilt: Je weiter südlich in Deutschland, desto teurer wird es. Im Landkreis München kosteten gebrauchte Einfamilienhäuser im vergangenen Jahr im Schnitt 10.200 Euro je Quadratmeter. Zum Vergleich: Der Bundesdurchschnitt lag bei 1750 Euro. Es geht aber auch deutlich günstiger: In den Landkreisen Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt und im Kyffhäuserkreis in Thüringen gibt es den Quadratmeter Eigenheim für weniger als 500 Euro.

Auch gebrauchte Eigentumswohnungen wurden seit 2009 deutlich teurer: In diesem Marktsegment stiegen die Preise seit 2009 im Schnitt um 4,4 Prozent im Jahr, also weitaus stärker als das allgemeine Preisniveau. Die bundesweit höchsten Preise zahlten Käufer in der Stadt München mit 7150 Euro je Quadratmeter. Auf dem zweiten Platz findet sich mit 6350 Euro der beliebte Urlaubsort Sylt. Bundesweit lag der mittlere Preis je Quadratmeter Eigentumswohnung im vergangenen Jahr bei rund 1550 Euro.

„Deutschlands Bevölkerung wächst und damit auch die Nachfrage nach Immobilien“, sagte Markus Eltges, Chef des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR). Allein die Großstädte – dazu zählen Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern – und ihr Umland hätten in den vergangenen Jahren 2,4 Millionen Einwohner hinzugewonnen.

Das Ziel der Bundesregierung, 1,5 Millionen neue Wohnungen bis 2012 zu schaffen, hält er für schwer zu erreichen. Die Grundstücke seien knapp und mitunter schwer zu bebauen, auch Proteste der Nachbarn würden mehr Neubau verhindern. „Not in my backyard darf nicht die Lösung sein“, so Eltges.

Wegen der hohen Nachfrage und des begrenzten Angebots ist auch das Bauland vielerorts sehr teuer geworden. In München kostet der Quadratmeter inzwischen durchschnittlich 2000 Euro. Ganz anders sieht die Lage im thüringischen Landkreis Sonneberg aus. Dort müssen Käufer im Schnitt nur 15 Euro je Quadratmeter zahlen. „Für den Betrag, den man in München für einen Quadratmeter zahlt, bekommt man dort ein ganzes Dorf“, sagte Diers.

Im Osten nur Agrarland teuer

Einzig, wenn es um Agrarland geht, liegt der Osten vorne. Während sich in den neuen Bundesländern die Preise binnen zehn Jahren etwa verdreifachten, fiel der Anstieg in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland mit rund 50 Prozent deutlich moderater aus.

Die neuesten Zahlen der Gutachter dürften die Diskussion weiter befeuern, wie nah Deutschland einer Immobilienpreisblase ist. Die Bundesbank sieht in den Großstädten Übertreibungen von bis zu 30 Prozent. „Die Nachfrage nach Immobilien wird auch in den nächsten Jahren wachsen“, sagt BBSR-Chef Eltges. „Das billige Geld hat definitiv zu höheren Preisen geführt. Ich sehe aber noch keine Anzeichen einer Blase.“ Anders als in Spanien gebe es keine Überproduktion von Wohnungen, auch seien die deutschen Haushalte weit davon entfernt, überschuldet zu sein. Viele Verträge würden mit langen Zinsbindungen abgeschlossen, das minimiere die Risiken.

Von dem Berliner Mietendeckel könnte nach Ansicht der Gutachter eine preisdämpfende Wirkung ausgehen. Derzeit würden viele Kaufverträge in der Hauptstadt mit einer Klausel abgeschlossen, dass der Preis sinkt, falls der Mietendeckel tatsächlich wie geplant kommen sollte.