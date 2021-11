Immobiliensuche : Schnäppchenjagd rund um Frankfurt

Das werde wohl ein kurzer Text, spotteten Kollegen über das Vorhaben, über den Kauf günstiger Häuser im Rhein-Main-Gebiet zu schreiben. Wohl möglich. Frankfurt ist die fünftgrößte deutsche Stadt nach Berlin, Hamburg, München und Köln. Wie in den anderen Metropolen sind auch am Main die Immobilienpreise in den vergangenen zehn Jahren in die Höhe geschnellt. Das hing mit der starken Zuwanderung zusammen, aber auch mit dem knappen Angebot an neuem Wohnraum. Seit einigen Jahren kommt das Phänomen hinzu, dass auch im Umland die Häuser immer teurer werden. Das ließ sich zunächst als Reaktion auf die gewachsenen Preisunterschiede zwischen Stadt und Land deuten. Verstärkt wurde diese Bewegung durch die Pandemie und die neue Bedeutung des Homeoffice, die mehr Wohnraum zu vergleichsweise günstigeren Preisen attraktiver werden ließ.

Michael Psotta Redakteur in der Wirtschaft, verantwortlich für den Immobilienteil. Folgen Ich folge



Ist die Suche nach Schnäppchen rund um Frankfurt also aussichtslos? Boris Schröder, Geschäftsführer des im Rhein-Main-Gebiet tätigen Maklers Adler Immobilien, hat da wenig Illusionen. „Ich kann Ihnen keine Orte der Schnäppchen nennen“, sagt er. „Es gibt keinen einzigen Ort rund um Frankfurt, in dem die Hauspreise in den vergangenen Jahren nicht nachhaltig gestiegen sind.“ Hinzu komme, dass das Angebot knapp geworden sei, also weniger Einfamilienhäuser als früher auf den Markt kämen. Viele ältere Ehepaare, die früher ihr Eigenheim verkauft und sich eine kleinere Wohnung gesucht hätten, scheuten davor zurück. Sie fragten sich, was sie angesichts der niedrigen Zinsen mit dem Geld anfangen sollten – ein wichtiger Grund für den anhaltenden Nachfrageüberhang am Häusermarkt.