Immobilien : Hauspreise könnten um 10 Prozent fallen

Mit der Zinswende könnte der Wert von Eigentumswohnungen und Häusern in Deutschland deutlich sinken, warnt eine Studie des Berliner DIW. Was sagen andere Immobilienfachleute zu dieser Einschätzung?

Je nach Region könnten die in den vergangenen Jahren stark gestiegenen Immobilienpreise im Zuge der Zinswende einen Dämpfer bekommen. Bild: dpa

Die ersten Zahlen über quartalsweise rückläufige Immobilienpreise in Deutschland sind schon bekannt – aber es könnte noch deutlich dicker kommen. „Preiseinbrüche von bis zu zehn Prozent bei Eigentumswohnungen und Eigenheimen sind durchaus möglich“, schreibt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie.

Andere Immobilien-Fachleute winken zumindest nicht gleich ab: Preisrückgänge um 10 Prozent und sogar mehr seien zumindest „nicht ausgeschlossen“, sagt Reiner Braun vom Immobilieninstitut Empirica.

Auch EZB und Bundesbank warnen

Auch die Europäische Zentralbank hatte in der vergangenen Woche bei der Vorstellung ihres Finanzstabilitätsberichts gewarnt, die Zinswende könnte über die Kosten für die Baufinanzierung den Immobilienmarkt ins Schleudern bringen. Eine Umfrage habe gezeigt, dass viele Menschen mit den steigenden Bauzinsen ihre Pläne für ein eigenes Haus zu den Akten gelegten hätten – die Absicht, zu bauen oder zu kaufen, korreliere offenbar unmittelbar gegenläufig mit den Hypothekenzinsen.