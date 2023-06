Steffi Lange blüht richtig auf, wenn sie darüber spricht, wie sie ihr Geld anlegt. Vor einigen Jahren hat sich die heute 37-Jährige beigebracht, „wie das mit den Aktien genau funktioniert“ und mit welcher Strategie man am besten investiert. Die Personalerin war damit so erfolgreich, dass sie sich jetzt an die nächste Herausforderung wagt und ihre erste Immobilie kaufen will. Nicht, um selbst darin zu wohnen. „Ich werde sie vermieten. Das soll eine Kapitalanlage sein, mit der ich fürs Alter vorsorge.“

Es hat eine ganze Weile gedauert, bis sie sich diesen Schritt zutraute. Habe ich wirklich genug Geld? Soll ich mich bei der Bank verschulden? Und was, wenn ich einen schlechten Mieter finde, der nur Ärger macht? Die gebürtige Rostockerin hat sich den Kopf darüber zerbrochen, bis sie entschied: Ich investiere.