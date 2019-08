Immobilienboom : Auch die Speckgürtel werden teurer

In deutschen Städten wird es immer schwieriger, passenden und vor allem bezahlbaren Wohnraum zu finden. Dies gilt für Kauf und Miete gleichermaßen. Dabei haben es die historisch niedrigen Zinsen für viele Deutsche überhaupt erst möglich gemacht, ein eigenes Heim zu erwerben. Die Immobilienpreise sind entsprechend gestiegen. Erleichterung erhoffen sich so manche Suchende beim Blick über die Stadtgrenzen hinaus.

Doch im Umland sind Wohnungen und Häuser durch das erhöhte Interesse zum Teil ebenfalls deutlich teurer geworden. Immer häufiger drängt sich daher auch in den Speckgürteln der Städte die Frage auf, ob sich der Kauf von Wohneigentum noch lohnt oder Mieten finanziell doch besser wäre.

Dieser Frage ist der Immobiliendienstleister McMakler für Frankfurt und andere große deutsche Städte nachgegangen. In der Analyse, die der F.A.Z. exklusiv vorliegt, haben die Fachleute festgestellt, dass die hohen Preise zunehmend auch auf die Speckgürtel der Metropolen überschwappen. Für Immobilien würde häufig weit über bekannte Faustregeln hinausgehende Vielfaches der Jahresnettomieten fällig.

Untersucht wurden Kauf- und Mietangebote für Häuser und Wohnungen auf Immobilienportalen im Internet wie Immobilienscout24, Immowelt und Ebay-Kleinanzeigen im ersten Halbjahr – mit Baujahr bis 2017, ohne Neubauten. Unberücksichtigt bleiben Nebenkosten sowie mögliche Miet- oder Wertsteigerungen.

Vielfaches der Nettokaltmieten

Ein mögliches Maß, die Attraktivität eines Kaufes mit der einer Miete zu vergleichen, ist der sogenannte Kaufpreisfaktor, der auch für Investoren interessant sein kann. Lange habe für dieses Verhältnis aus Kaufpreis und Nettojahreskaltmiete ein Wert um die 20 bis 24 als guter Indikator zum Kauf einer Immobilie gegolten, sagen die Fachleute von McMakler. Dies gelte inzwischen aber nur noch bedingt.

Denn gerade in den hierzulande sieben bevölkerungsreichsten Städten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München und Stuttgart seien solche Angebote rar geworden. Vielmehr würden hier aktuell Immobilien zu mehr als dem 30- oder sogar 50-Fachen der Jahresnettokaltmieten gehandelt. Und dieses Niveau erreiche zunehmend auch das Umland.

Was heißt das im Fall von Frankfurt? Nur drei der 37 hier untersuchten Regionen im Speckgürtel verfügen laut der Analyse über einen Wert von weniger als 24 (siehe Grafik). Dies sind Dietzenbach, Wöllstadt und Egelsbach. Es gelte zwar grundsätzlich: Je kleiner das Verhältnis aus Kaufpreis und Miete sei, desto eher rentiere sich der Immobilienkauf, sagt Lukas Pieczonka, Gründer und Geschäftsführer von McMakler.

Interessenten sollten jedoch auch auf die Lage schauen. Denn diese drei Regionen befänden sich im zweiten bis dritten Ring um Frankfurt herum und grenzten nicht an die Stadt. Wer keine Schwierigkeiten damit habe, etwas länger ins Zentrum zu fahren, für den lohne sich auch hier Wohneigentum.

Doch das tägliche Pendeln kann viel Zeit kosten und zusätzlichen Stress bedeuten. Wer als Autofahrer den Berufsverkehr rund um Frankfurt in Nichtferienzeiten kennt, weiß, dass es in der Regel mit einigen Minuten mehr nicht getan ist – und das morgens und abends. Nicht immer sind öffentliche Verkehrsmittel eine Alternative.

Hohe Preise vor allem im Norden

Wird es dann im Umland auch noch teuer, dann sieht die eigene Kosten-Nutzen-Rechnung noch einmal anders aus. Ungünstig sei aus Sicht von Fachleuten heutzutage ein Indikator von mehr als 30, sagt Pieczonka. Und diese Schallmauer erreiche im Frankfurter Umland mehr als ein Drittel der Regionen. Die Schere zwischen Kaufpreis und Miete klafft mit einem Wert von fast 39 in Niederdorfelden in der Nähe von Bad Vilbel und in Königstein im Taunus besonders weit auseinander – und das trotz verschiedener Wohnlageklassen.