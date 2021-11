Immobilie geerbt? : Was Sie über die Erbschaftssteuer wissen müssen

Die steigenden Immobilienpreise machen aus so manchem Immobilienbesitzer einen Millionär. Das gilt vor allem für diejenigen, die vor Jahrzehnten ein Haus in Frankfurt, München, Hamburg oder Köln gekauft haben – das gilt selbst für das Umland. Auch in kleineren Städten steigen die Preise für Immobilien seit Jahren stetig. Was für die Besitzer erfreulich ist, kann für Erben zu einem echten Problem werden. Denn wer erbt, muss gegebenenfalls Erbschaftssteuer zahlen. Das nennen Sie jammern auf hohem Niveau?

Inken Schönauer Redakteurin in der Wirtschaft, verantwortlich für den Finanzmarkt. Folgen Ich folge

Das kann man bestimmt so sehen, aber wer aus dem Stand ohne üppiges finanzielles Polster mehrere hunderttausend Euro zahlen muss, kann schnell schlaflose Nächte bekommen. Wann die Steuer anrückt, wer sich entspannt zurücklehnen kann und was es für Möglichkeiten gibt, die Last vielleicht doch etwas zu drücken, das soll hier geklärt werden.