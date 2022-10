Steigende Kosten : Abschied vom Haustraum

Aktualisiert am

Ein Haus zu bauen, ist teuer geworden. Für viele Familien ist das Eigenheim inzwischen unerschwinglich. Was nun? Drei Betroffene erzählen.

So gut wie alles war bereits geplant. Martin Fuchs und seine Frau wussten genau, wo das Schlafzimmer und wo das Wohnzimmer sein sollten. Welche Treppe und welche Haustür sie wollten. Wie der Garten aussehen sollte, damit der zweijährige Sohn dort spielen könnte. Fast vier Jahre lang haben sie am Plan für ihr Häuschen im Sauerland getüftelt. Sie wollten sich Zeit dafür nehmen, alles sollte perfekt sein. Die junge Familie Fuchs, die eigentlich anders heißt, ihren Namen aber nicht in der Zeitung lesen möchte, hatte ein schönes Grundstück gefunden. Nicht allzu weit von den Eltern und den Freunden entfernt, auch der Weg zur Arbeit wäre mit dem Auto gut machbar. Christina Fuchs, selbst Architektin, hatte die Pläne ganz nach den Träumen der Familie gestaltet. Endlich waren sie bereit, mit dem Bau loszulegen.

Sarah Huemer Redakteurin im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Doch dann kam im Frühjahr dieses Jahres auf einmal alles anders. Die Preise für die Materialien stiegen enorm, der ortsansässige Bauherr konnte ihnen keine feste Preiszusage mehr bieten. Die Zinsen für den gewünschten 30-jährigen Kredit lagen auf einmal nicht mehr bei den geplanten 1 Prozent, sondern bei fast 3 Prozent. Die monatliche Rate wäre damit auf 2100 Euro statt 1500 Euro gestiegen. Und dann hat auch noch die Regierung einzelne Förderprogramme gestoppt. „Die Kosten lagen plötzlich weit über unserem Budget“, sagt Martin Fuchs. Statt den geplanten 450.000 Euro hätte das Haus nun auf einmal 700.000 Euro gekostet. Und nun?