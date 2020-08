Nach Opec-Konferenz : Ist jetzt eine gute Zeit zum Heizölkauf?

Der Ölpreis hat am Donnerstag mit Abschlägen auf die jüngste Sitzung der Organisation erdölexportierender Länder und ihrer Verbündeten (Opec plus) reagiert. Am Nachmittag stand der Preis der Nordseesorte Brent zeitweise knapp 3 Prozent im Minus bei 44 Dollar je Barrel (Fass zu 159 Liter). Die Ölminister hatten sich getroffen, um über die Einhaltung der beschlossenen Fördergrenzen zu sprechen. Der Tenor sei insgesamt positiv gewesen, meinte Giovanni Staunovo, Ölanalyst der Bank UBS. Allerdings sei der Ausblick vorsichtig gewesen. So warnte das Expertenkomitee JMMC („Joint Ministerial Monitoring Committee“), dass sich die Ölnachfrage langsamer als erwartet von der Corona-Krise erhole.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

In der Videokonferenz der Ölstaaten hatte insbesondere der russische Ölminister Alexander Nowak viel Aufmerksamkeit bekommen, der selbst an Covid-19 erkrankt ist und trotzdem online teilnahm. Das wurde von den anderen Teilnehmern mehrfach hervorgehoben. Analyst Staunovo meinte: „Wenn schon ein Ölminister erkrankt ist, scheint es nicht besonders überraschend, dass der Ausblick vorsichtig ist, da viele Unsicherheiten bezüglich Ölnachfrage und Virus-Entwicklung bestehen.“