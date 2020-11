Verbraucherpreise : Im neuen Jahr wird das Leben teurer

Aktualisiert am

Zum Jahreswechsel dürfte es in Deutschland einen regelrechten Preisniveausprung geben. Das hat ganz unterschiedliche Ursachen.

Verbraucher müssen vom Jahreswechsel an mehr zahlen. Bild: dapd

Auf Verbraucher in Deutschland kommen zum Jahreswechsel höhere Kosten für unterschiedliche Posten der Lebenshaltung zu. Ökonom Holger Schmieding vom Hamburger Bankhaus Berenberg spricht von einem regelrechten „Preisniveausprung“. Zum einen läuft die befristete Absenkung der Mehrwertsteuer aus.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Das verteuert zahlreiche Produkte des täglichen Lebens, von Lebensmitteln bis Kleidung. Zum anderen machen sich die Folgen der neuen CO2-Bepreisung für den Klimaschutz bemerkbar. Sie verteuert unter anderem Benzin und Diesel, aber auch Heizöl und Erdgas. Alles in allem dürfte das die Inflationsrate in Deutschland, die in den vergangenen Monaten negativ war, mit einem Schlag wieder ins Positive heben.