Illegale Finanzgeschäfte : Das unsichtbare Netzwerk Hawala

Euro-Geldbündel nach einer Razzia in Nordrhein-Westfalen: Hawala spielt vor allem in bargeldaffinen Deliktsbereichen wie der Betäubungsmittel- und der Waffenkriminalität oder dem Menschenhandel eine Rolle. Bild: EPA

Im November schlugen die Ermittler zu: In einer bundesweiten Razzia durchsuchten sie 105 Objekte, drei Haftbefehle wurden vollstreckt und 22 Millionen Euro beschlagnahmt. Ziel waren sogenannte Hawala-Zwischenmänner, die illegale Geldtransfers abwickelten. Kopf der Bande war ein Düsseldorfer Juwelier, in dessen Filialen das Hawala-Banking betrieben werden konnte. Beschlagnahmt wurden Bargeld, aber auch Autos, Schmuck und Gold. „Wir haben einen Fuß in die Tür illegaler Finanzgeschäfte bekommen“, sagte Ermittler Michael Reskau vom Landeskriminalamt NRW. Der tägliche Umsatz hat bis zu eine Million Euro betragen. Das hat ein Schlaglicht auf die Parallelwelt des gesamten Hawala-Systems geworfen. Vor diesem Hintergrund ist es ernüchternd, dass die Bundesregierung offenbar erschreckend wenig über Hawala weiß. Das ergab jetzt eine Anfrage des FDP-Bundestagsabgeordneten Frank Schäffler, die dieser Zeitung exklusiv vorliegt. So heißt es in der Antwort: „Über den Verbreitungsgrad der illegal tätigen Hawala-Anbieter in Deutschland liegen der Bundesregierung keine belastbaren Erkenntnisse vor, da diese Systeme an den staatlich regulierten Aufsichtsmechanismen vorbei agieren.“

Franz Nestler Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Über Hawala werden schon seit dem frühen Mittelalter im arabischen Raum Zahlungen vorgenommen, allerdings ohne Banken. Im arabischen bedeutet Hawala dann auch wörtlich „überweisen“. Allerdings hat es nicht mit islamischen Regeln zu tun wie dem Zinsverbot – es ist einfach Zahlungssystem außerhalb der Finanz- und Bankenbranche. Das gesamte System basiert auf Vertrauen. Ganz konkret übergibt zum Beispiel in Köln eine Person 1000 Euro an den Hawaladar. Dieser steht in Kontakt mit einem anderen Hawaladar zum Beispiel in Damaskus, der den Gegenbetrag dann auszahlt. Zur Identifikation wird ein Codewort benutzt. Der Hawaladar behält für den Service bis zu 1,25 Prozent der transferierten Summe. Salden zwischen den Hawaladaren begleichen diese ganz klassisch mit Überweisungen, Lastschriften oder Kreditkarten.