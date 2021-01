Aktualisiert am

In der Corona-Krise

In der Corona-Krise :

In der Corona-Krise : Freinehmen für die Kleinen

Lernen daheim: eine große Herausforderung in der Pandemie Bild: dpa

In der Pandemie sollen Kinder nicht in die Schule gehen. Dann müssen die Eltern aufpassen. Dafür können sie jetzt leichter Geld bekommen. So geht’s.