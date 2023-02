In Zeiten des Lockdowns war es ein verbreitetes Gefühl: Menschen, die in einer engen Großstadtwohnung lebten und diese nun nicht mal mehr zum Arbeiten verließen, träumten vom Umzug ins Grüne. Gerade in der warmen Jahreszeit schien es verlockend, irgendwo auf dem Land oder am Meer mit dem Laptop draußen zu arbeiten. Oder zumindest in einem sehr geräumigen Haus in einer Gegend, in der die Quadratmeter Wohnfläche nicht so exorbitant teuer sind wie in der Großstadt.

Die Nebel um die Zeit nach der Pandemie beginnen, sich langsam zu lichten. Und so ist es spannend, dass sich das Ifo-Institut die tatsächlichen Wanderungsbewegungen zwischen Stadt und Land und auch die Veränderungen der Träume der Menschen hinsichtlich ihrer Wohnorte in einer Umfrage noch einmal genauer angeschaut hat. Schließlich haben mittlerweile viele Bürobeschäftigte mehr Klarheit, ob und wie oft in der Woche sie von zu Hause aus arbeiten können.