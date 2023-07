Das Büroleben wandelt sich – und damit auch das Geschehen auf dem Immobilienmarkt. Mit der Corona-Pandemie ist an vielen Stellen das Homeoffice eingezogen. Nicht jeder arbeitet vollständig zu Hause, aber doch zumindest zum Teil sind Büroarbeiter nicht länger auf eine strikte Präsenz in einem Gebäude ihres Arbeitgebers angewiesen. Das McKinsey Global Institute, ein Teil der Unternehmensberatung, spricht von einer hybriden Arbeitswelt und sieht dadurch weitreichend Folgen auf die Immobilienmärkte in Metropolen wie München zukommen. Die Nachfrage nach Flächen für Büros und Geschäften wird demnach langfristig unter den Niveaus vor der Pandemie bleiben und in vielen Städten weiter sinken.

Jan Hauser Redakteur in der Wirtschaft, verantwortlich für Immobilien. Folgen Ich folge



Für München erwarten die Berater, dass der Bürobedarf deutlich sinkt: In einem negativen Szenario kann der Bedarf im Jahr 2030 um 27 Prozent niedriger liegen im Vergleich zum klassischen Büroleben im Jahr 2019 vor der Corona-Pandemie. Das geht aus einer Studie über die Immobilienmärkte in ausgewählten Metropolen hervor, die McKinsey am Donnerstag veröffentlichen wird und die der F.A.Z. vorab vorliegt.