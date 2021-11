Holz als Geldanlage : Helden des Klimawandels

Sie sind die Helden im Kampf gegen den Klimawandel. Sanft wiegen ihre Blätter im Wind und binden dabei tonnenweise CO2 aus der Atmosphäre. Damit nicht genug: Sogar das ach so schmutzige Öl könnten Bäume ersetzen.

Statt ölbasiertem Plastik kann eine Zellulosefolie Obst und Gemüse im Supermarkt schützen. Holzpellets statt der Ölheizung halten die Wohnung auch warm. Und Akkus könnten durch Lignin, ein Nebenprodukt von Holz, umweltfreundlich werden.

Was so viel Hoffnung weckt, müsste sich doch auch im Portfolio rentieren. Doch für Privatanleger ist es gar nicht so einfach, in Holz und Wald zu investieren. Die meisten Angebote sind professionellen Investoren vorbehalten.