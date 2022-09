Abwärtswelle ebbt an Börse ab : Erste Analysten rechnen mit supergroßem Zinsschritt der Fed

Nach den Inflationszahlen aus den USA herrscht Nervosität an den Börsen. Der Gabelstaplerhersteller Kion warnt vor weniger Gewinn wegen schwacher Lieferketten. In Asien gibt es Gerüchte um Fosun und Yen. Doch der Dax schlägt sich wacker.

Die hartnäckig hohen Inflationszahlen in den USA stecken den Börsianern in den Gliedern. Auch mehr als 20 Stunden nach der Veröffentlichung der Inflationsrate von 8,3 Prozent für August konnten Börsianer in Frankfurt ihre Ängste vor nun noch stärkeren Zinserhöhungen der amerikanischen Notenbank nicht abschütteln. Der Dax verlor am Mittwoch nach einer Stunde Handel 0,7 Prozent auf 13.099 Punkte, erholte sich aber im weiteren Verlauf von diesem Tagestief.

Energieabhängige Chemiewerte wie Covestro und BASF verloren im Dax mit rund 2 Prozent am deutlichsten. Auch stark zinsabhängige Immobilienunternehmen wie Vonovia gaben überdurchschnittlich ab, während die Aktien von Deutsche Bank und Commerzbank zu den wenigen Gewinnern gehörten. Der Gabelstapler-Hersteller Kion im M-Dax enttäuschte die Anleger mit seinen am Dienstagabend veröffentlichten Prognosen. Kions Aktienkurs brach um mehr als 19 Prozent ein. Kion kämpft mit Störungen in den Lieferketten, die das Ergebnis im dritten Quartal stärker belastet hätten als bisher gedacht.

Was am Mittwoch stützt

Am Dienstag schon hatte der Leitindex der Deutschen Börse innerhalb einer halben Stunde mehr als 700 Punkte verloren und mit einem Tagesminus von 1,6 Prozent auf 13.189 Punkten geschlossen. An der Wall Street allerdings hat sich der Abkauf im weiteren Handelsverlauf noch beschleunigt. Der Aktienindex Dow Jones verlor am Dienstag nahezu 4 Prozent auf 31.104 Punkte, der S&P 500 verlor mit 4,3 Prozent so stark wie zuletzt an einem Juni-Tag im Jahr 2020 und der technologielastige Nasdaq 100 sackte sogar um 5,5 Prozent auf 12.034 Punkte ab.

Insofern folgt der Dax am Mittwoch den Kursverlusten der Wall Street nur moderat. Unterstützt werde die insgesamt als freundlich zu bezeichnende Stimmung an der Börse durch einen nochmals nachgebenden Gaspreises in Europa und Kommentaren aus Zentralbankkreisen, wonach die Europäische Zentralbank demnächst bei den Zinserhöhungen etwas vorsichtiger vorgehen könnte, hieß es von Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).

Aber tatsächlich steckt der deutsche Aktienmarkt seit Dienstag ähnlich stark im Abwärtsstrudel wie die asiatischen Märkte. In Japan verlor der Nikkei am Mittwoch 2,8 Prozent auf 27.818 Punkte, ist damit aber auf Wochensicht noch leicht im Plus. Dagegen haben die amerikanischen und viele europäische Aktienindizes allein in Reaktion auf die neuen Inflationszahlen in den USA ihre durchaus stattlichen Gewinne der letzten fünf Tage ausradiert.

Die militärischen Erfolge der Ukraine und die Hoffnung, dass die Inflation womöglich ihren Höhepunkt schon erreicht hat, hatten für gute Stimmung an der Börse gesorgt. Jetzt kam die kalte Dusche.

„Nun 100 von der Fed?“, überschreibt die Commerzbank einen ihrer Tagesberichte mit bangem Ton und meint damit eine Leitzinserhöhung um einen vollen Prozentpunkt durch die amerikanische Notenbank auf ihrer nächsten Sitzung am 20. und 21. September. Auch die japanische Bank Nomura änderte ihre Zinsprognose und erwartet nun von der Fed eine Erhöhung um 1 Prozentpunkt.

Auf ihren vergangenen beiden Treffen hatte die Fed ihren Leitzins zwei Mal um den in den vergangenen zwanzig Jahren nie gesehenen Schritt um 0,75 Prozentpunkte angehoben. Käme es zum Zinsschritt um 1,0 Prozentpunkte wäre die Spanne zwischen 3 bis 3,25 Prozent erreicht – vor wenigen Monaten noch undenkbar. Die Commerzbank schaut schon voraus und erwartet bald erste Zinsspekulation mit einer 4 vor dem Komma – im kurzfristigen Laufzeitenbereich für Tagesgeld wohlgemerkt.