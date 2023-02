Hohe Zinsen : Der Frust mit der Immobilienfinanzierung

Die bitterste Zahl hält derzeit der Trendindikator des Kreditvermittlers Dr. Klein bereit. Es ist die Standardrate für Immobilienkredite mit zehn Jahren Laufzeit für einen Kredit über 300.000 Euro. Im Dezember 2021 betrug sie noch 810 Euro im Monat. Im November 2022 waren es dann 1518 Euro. Gut 700 Euro mehr mussten dann für neue Kredite gezahlt werden – im Monat. Und es hat sich nur ein einziger Parameter geändert: der Zins.

Nun heißt es am Immobilienmarkt zum Glück nur selten „Friss oder stirb“. Wer eine Immobilie erwerben möchte, hat verschiedene Reaktionsmöglichkeiten auf die neue Zinssituation. Möglichkeit eins: die Tilgung reduzieren. Das haben auch viele gemacht. Der anfängliche Tilgungssatz in Kreditverträgen hat sich von 2,65 Prozent auf knapp unter 2 Prozent reduziert. Das macht die Kredite etwas billiger. Aber man muss kein großer Rechner sein, um festzustellen, dass, wer weniger tilgt, eben höhere Schulden behält und entsprechend länger an seinem Kredit abbezahlt. Die Rechnung, die aktuell ein bisschen erträglicher aussieht, wird am Ende teurer. Gleichwohl ist es für viele die einzige Möglichkeit, überhaupt noch einen Immobilienkredit finanzieren zu können.