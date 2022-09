Hohe Renditen : Investieren abseits der Börse

An der Börse lassen sich gute Renditen erzielen. Dies unterstreicht eine Studie der Frankfurter Professoren Michael Grote und Markus Fitza. Sie zeigen aber auch: Abseits der Börse sind die Renditen oft noch viel höher. So ermittelten die Studienautoren für die internationalen Aktienmärkte während der vergangenen zehn Jahre im Median eine Rendite von 11,6 Prozent. Finanzinvestoren außerhalb der Börse (Private Equity) schafften indes 14,4 Prozent, amerikanische Risikokapitalgeber (Venture Capital) sogar 15,5 Prozent.

Doch Investitionsvehikel in diese Anlageklassen sind meist nur sehr vermögenden Kunden oder institutionellen Anlegern zugänglich. „Das ist schade, denn viele Unternehmen bleiben länger privat und gehen oft erst an die Börse, wenn sie ihre stärkste Wachstumsphase schon hinter sich haben“, sagt Michael Grote, Professor für Unternehmensfinanzierung und Kapitalmärkte an der Frankfurt School of Finance & Management. So hat sich in Deutschland, aber auch in den Vereinigten Staaten die Zahl der öffentlich an einer Börse notierten Unternehmen in den vergangenen gut zwei Jahrzehnten um 40 Prozent reduziert; in Amerika von 7500 auf 4500 und in Deutschland auf viel niedrigerem Niveau von 750 auf 450.