Energiekrise : Wo es sich jetzt zu sparen lohnt

Nur wenige werden davonkommen. Derzeit flattert in den meisten Haushalten Post vom Energieversorger ins Haus. Die Unternehmen bereiten ihre Kunden auf kräftige Erhöhungen vor. Ehrlicherweise haben sich die meisten Menschen bisher ziemlich wenig darum gekümmert, wie viel Gas oder Strom sie im Jahr eigentlich verbrauchen. Und noch viel weniger haben sie sich darum gekümmert, wie viele Kilowattstunden (kWh) das zusammengenommen sind. Mit den kräftigen Aufschlägen hat sich das nun geändert. Höchste Zeit, etwas Licht ins Dunkel zu bringen.

Preiserhöhungen

Das Vergleichsportal Verivox zählt derzeit rund 140 Preiserhöhungen von örtlichen Stromversorgern für November, Dezember und Januar um 53 Prozent im Durchschnitt. Die Grundversorgungstarife lagen im Durchschnitt zuletzt noch leicht unter 37 Cent je Kilowattstunde. Laut Bundesnetzagentur ist jeder vierte Haushalt in diesem Tarif. Viele Bestandskunden lägen derzeit unter der Schwelle für die Strompreisbremse von 40 Cent je Kilowattstunde. „Wir rechnen also mit deutlich steigenden Preisen zum Jahreswechsel“, heißt es. Sechs Wochen im Voraus müssen Versorger Preiserhöhungen ankündigen. Die Frist für Anhebungen zum Jahreswechsel ist damit am 20. November. Was Strom von Januar an kostet, wird gerade jetzt erst klar.

Ankündigungsfrist

Die Verbraucherzentralen berichten in der aktuellen Situation von zahlreichen Beschwerden und Anfragen. Und die wohl wichtigste Nachricht ist: Man muss nicht alles hinnehmen. Es müssen Ankündigungsfristen eingehalten, die Erhöhung muss schlüssig begründet und ein Sonderkündigungsrecht eingeräumt werden. Zu den Ankündigungsfristen hatte es vor Kurzem auch ein Urteil gegeben. So hatte das Landgericht Verden der BSE Strom- und Erdgas GmbH per einstweiliger Verfügung verboten, Preiserhöhungen mit einer Frist von weniger als einem Monat anzukündigen. Der Stromversorger darf außerdem keine Preiserhöhungsschreiben mehr versenden, ohne darin die vor und nach der Anpassung geltenden Preise nach den einzelnen Preisbestandteilen aufzuschlüsseln. Der Verbraucherzentrale Bundesverband hatte dem Unternehmen Rechtsbruch vorgeworfen, weil es drastische Preiserhöhungen viel zu kurzfristig angekündigt und mangelhaft darüber informiert hatte.

Natürlich gibt es nicht die typische vierköpfige Familie, die in einer typischen Wohnung einen typischen Stromverbrauch hat. Aber es gibt Richtwerte. Laut dem Internetportal Co2online liegt der durchschnittliche Stromverbrauch bei einem 2-Personen-Haushalt bei 2000 Kilowattstunden, ein 4-Personen-Haushalt, diese Gruppe umfasst in Deutschland etwa 15 Millionen Menschen, verbraucht statistisch etwa 4000 Kilowattstunden im Jahr. Dabei ist es natürlich ein Unterschied, ob die Familie in einem Haus oder in einer Wohnung wohnt.

Den größten Verbrauch haben im Haushalt Großgeräte wie Waschmaschinen, Trockner oder Kühlgeräte. Fast genauso viel, nämlich fast ein Drittel, machen die Geräte der Unterhaltungselektronik aus. Übrigens kommen noch mal mindestens 1000 Kilowattstunden hinzu, wenn das Wasser in der Küche oder im Bad mit einem Durchlauferhitzer erwärmt wird. Wussten Sie, dass man etwa 20 Prozent der Stromleistung beim Backen einsparen kann, wenn der Backofen nicht – wie auf fast jeder Backanleitung geschrieben – vorgeheizt wird? Und was auch kaum einer weiß: Backen mit Umluft spart etwa 15 Prozent Energie im Vergleich zu Ober- und Unterhitze.