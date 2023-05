Aktualisiert am

Kritik an der EZB wird prompt pariert

EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel diskutiert mit Managern, Unternehmern, Politikern und Freiberuflern über die Geldpolitik – und die nervende Inflation. Was sagt sie zu kritischen Worten?

EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel war am Dienstabend Gast beim „Hessischen Kreis“. Bild: Frank Röth

Die Zinsen im Euroraum sollen weiter steigen: EZB-Präsidentin Christine Lagarde beteuerte in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der japanischen Zeitung Nikkei: „Wir haben noch viel vor uns“. Ähnlich hatte sich Bundesbankpräsident Joachim Nagel im F.A.Z.-Interview geäußert. Das klingt entschlossen.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft.

Um so spannender, wie die EZB-Spitze auf Kritik reagiert. Am Mittwochabend stellte sich EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel einer offenen Diskussion mit dem „Hessischen Kreis“: einer Vereinigung, die regelmäßig Abende für „Verantwortungsträger“ anbietet, wie es in ihrer Selbstdarstellung heißt, darunter viele Unternehmen, Manager, Politiker, Freiberufler.