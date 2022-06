US-Inflation : Hoher Preisanstieg bedrängt die Fed

Bis vor kurzem noch haben die professionellen Beobachter der amerikanischen Geldpolitik weitgehend unisono erwartet, dass die Federal Reserve die am Mittwoch zu Ende gehende Sitzung mit einer Leitzinserhöhung um einen halben Prozentpunkt abschließt. Drei Entwicklungen haben diese Prognose ins Wanken gebracht mit der Konsequenz, dass zahlreiche Bankvolkswirte nun mit einem größeren Zinsschritt in Höhe von 0,75 Prozentpunkten rechnen. Die Fed wird ihre Entscheidung am Mittwochabend bekannt geben.

Die Verbraucherpreise sind im Mai um 8,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Das war nicht nur die höchste Steigerungsrate seit 40 Jahren, es war auch unerwartet hoch. Noch schwerer wiegt aber eine Umfrage der Federal Reserve von New York. Das Institut fragt regelmäßig Bürger, auf welche Preiserhöhungen sie sich kurz- und mittelfristig einstellen. Die Inflationserwartungen elektrisieren Zentralbanker mehr noch als blanke Teuerungsraten.

Die New York Fed berichtete, dass die Inflationserwartungen bei einem Zeithorizont von einem Jahr deutlich nach oben kletterten: im Mai auf einen Rekordwert von 6,6 Prozent. Dagegen blieben sie über den längeren Zeitraum von drei Jahren einigermaßen stabil bei 3,9 Prozent. Die Umfrage förderte überdies zutage, dass die Verbraucher deutlich höhere Ausgaben erwarten. Bisher hatten sich die Zentralbanker mit der Vorstellung beruhigt, dass die langfristigen Inflationserwartungen fest verankert bleiben nahe der geldpolitischen Zielmarke von 2 Prozent.

Angst vor einer Lohn-Preis-Spirale

Die Vorstellung kommt aber ins Bröckeln, nachdem die Universität von Michigan schon am vergangenen Freitag Resultate einer regelmäßigen Verbraucherumfrage gemeldet hatte: Langfristige Inflationserwartungen der Befragten hatten das höchste Niveau seit 2008 erklommen. Die Zentralbanker haben Angst vor einer Spirale: Wenn hartnäckig hohe Inflation die Erwartung über künftige deutlich nach oben schraubt, verlangen Arbeitnehmer höhere Löhne als Ausgleich für ihren Kaufkraftverlust. Das fällt ihnen umso leichter, wenn Firmen verzweifelt Fachkräfte suchen, wie zurzeit in den USA.

Gestiegene Löhne versuchen die Unternehmen mit höheren Preisen zu kompensieren, was neue Lohnforderungen auslöst. Ein solcher Prozess wäre schwer zu stoppen für die Fed. Die dritte kritische Nachricht kam am Dienstag vom US-Arbeitsministerium, das die Erzeugerpreise misst, die Unternehmen anderen Unternehmen in Rechnung stellen. Sie kletterten um 10,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das war zwar einen Hauch weniger als im April, aber gleichwohl der sechste Monat in Folge mit prozentual zweistelligen Preissteigerungen.

Der Fed-Chef Jerome Powell hatte es bisher zum Markenzeichen seiner Geldpolitik gemacht, dass er die Finanzmärkte vor Überraschungen und die Welt vor Schockreaktionen bewahren wollte durch klare Ansagen über die Richtung der Geldpolitik. Doch seit seiner letzten Ansage vor der einsetzenden Schweigeperiode, als er eine Leitzinsanhebung von 0,5 Prozentpunkten als angemessen bezeichnete, haben sich die Inflationswerte weiter verschlechtert. Damit wäre es jetzt eine Überraschung, wenn die Fed den Leitzins nicht um 0,75 Prozentpunkte in die Bandbreite von 1,5 und 1,75 Prozent hineinhievte.