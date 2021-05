Auslandsüberweisungen : Der teure Weg des Geldes

Die Corona-Krise trifft wirtschaftlich vor allem ärmere Länder. Getroffen werden sie von zwei Seiten. Von der heimischen Wirtschaft, aber auch von den ökonomisch angeschlagenen Ländern im Ausland – mit Auswirkungen auf die wichtigen Auslandsüberweisungen. 200 Millionen Menschen schicken Geld weltweit in ihre Heimat zurück.

Jeder Neunte, also rund 800 Millionen Menschen in mehr als 125 Ländern, ist laut Angaben des Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung (IFAD) auf die Gelder aus dem Ausland angewiesen. Das Geld fließt dabei von den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Saudi-Arabien und Deutschland in Länder wie Indien, China oder Mexiko. In einigen Ländern leisten die Auslandsüberweisungen einen erheblichen Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt (BIP). In Tonga, Haiti oder im Südsudan stehen die Auslandstransfers für mehr als ein Drittel des BIP.