Hohe Preise : Wie sich effizient Energie sparen lässt

Hohe Preise: Autos stehen an einer Tankstelle in Leipzig in der Schlange. Bild: dpa

Das ging schnell. Angesichts ständig steigender Preise für Gas und Sprit hatten wir erst im Februar ausgerechnet, wie viel Geld die bekanntesten Sparmaßnahmen bringen: wenn Sie weniger heizen, seltener mit dem Auto ins Büro fahren oder auf der Autobahn ein bisschen weniger Gas geben. Doch zwei Wochen nach dem Überfall auf die Ukraine sieht die Lage schon ganz anders aus. Jetzt gilt das Energiesparen schon fast als patriotische Pflicht.

Patrick Bernau Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge







Dyrk Scherff Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Den Kontostand betrifft die Lage ebenfalls: Die Preise sind in Höhen geschossen, die sich vor wenigen Wochen kaum jemand vorstellen konnte. Gas kostete an der wichtigsten europäischen Börse Anfang Februar 80 Euro pro Megawattstunde, jetzt sind es 118 Euro. An der Tankstelle ist der Benzinpreis in der gleichen Zeit um 47 Cent auf durchschnittlich 2,20 Euro gestiegen. Noch unangenehmer ist der Dieselpreis: Er ging um 67 Cent in die Höhe, überholte das E10-Benzin und lag vergangene Woche im Bundesdurchschnitt bei 2,31 Euro. Deshalb haben wir neu gerechnet.