F.A.Z. Exklusiv : Habeck knöpft sich Ölkonzerne vor

Manchmal geht in Berlin alles ganz schnell. In der Nacht zum vergangenen Donnerstag vereinbarten die Spitzen von SPD, Grünen und FDP im Koalitionsausschuss, alle rechtlichen Möglichkeiten zu prüfen, damit sinkende Rohstoffpreise „rascher als bislang“ an die Verbraucher weitergegeben werden.

Dass die Spritpreise an den Tankstellen weiter hoch sind, obwohl die Rohölpreise nach dem Hoch zu Kriegsbeginn längst wieder gesunken sind, hat in Berlin viel Unmut ausgelöst. Jetzt schafft Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) Fakten: Am Dienstagabend gab das Ministerium einen Gesetzesentwurf in die Kabinettsabstimmung, der die Befugnisse des Bundeskartellamts erheblich ausweiten soll. Der Entwurf liegt der F.A.Z. vor.