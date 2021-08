Scherbaums Börse : Hoffentlich Allianz versichert – das lohnt sich auch für Aktionäre

Aktualisiert am

Den schon etwas älteren Slogan des Finanzkonzerns kennt fast jeder. Heute klingt das auch wie eine Botschaft an die Anleger, denn die Dax-Aktie macht sich gut im Depot – trotz aktueller Problemen des Unternehmens in Amerika.

Allianz-Arena in München: Auch an der Börse leuchtet der Finanzriese in angenehmen Farben – trotz aktueller Turbulenzen. Bild: Peter Schatz

Wenn sich ein Dax-Konzern an einem Sonntagabend genötigt fühlt, eine Adhoc-Meldung zu veröffentlichen, dann ist damit meist keine gute Nachricht verbunden. So war es auch bei einem der größten Asset-Manager der Welt, dem Allianz-Konzern Anfang August. Grund für die Meldung war (und ist weiterhin) Ärger in den Vereinigten Staaten.

Dort haben die jeweils für die Lehrer im Bundesstaat Arkansas und für die New Yorker U-Bahn-Fahrer zuständigen Pensionsfonds die Vermögensverwaltungstochter der Allianz auf Schadenersatz verklagt. Es handelt sich um die Allianz Global Investors (AGI). Hintergrund sind hohe Verluste, die die Pensionsfonds im Zuge des durch die Corona-Pandemie bedingten Börsen-Crashs im Frühjahr 2020 mit Investments in einige AGI-Hedgefonds erlitten haben. Die Allianz kam nicht herum, einzuräumen, dass „ein relevantes Risiko besteht, dass die mit ihren Structured Alpha Fonds verbundenen Angelegenheiten erhebliche Auswirkungen auf künftige Finanzergebnisse der Allianz Gruppe haben könnten.“

Scharfe Kursreaktion

In der Folge brach am nächsten Börsentag der Aktienkurs der Allianz in der Spitze fast um zehn Prozent ein. Ein solchen Kurssturz hatte der Kurs erst einmal erlebt: Im Sommer 2002, als der Konzern eine Gewinnwarnung veröffentlichte. Viele Aktionäre werden sich jetzt vielleicht fragen, wann für den AGI-Ärger Rückstellungen gebildet werden. Seitens des Konzerns heißt es bisher, dass es nicht möglich sei, „die konkreten finanziellen Auswirkungen, einschließlich möglicher Strafzahlungen, zuverlässig abzuschätzen. Daher wurde derzeit keine Rückstellung gebildet.“

Deutlich besser abzuschätzen sind hingegen nach Ansicht der Analysten die positiven Aussichten für die zweite Jahreshälfte 2021. Die Investmentbank Jefferies hat zwar das Kursziel für die Allianz-Aktie von 240 auf 230 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf „Kaufen“ belassen. Im Schatten der rechtlichen Probleme in Amerika scheinen Anleger das erfolgreiche zweite Quartal des Versicherers kaum registriert zu haben, hieß es in einer Studie.

Überzeugende Halbjahreszahlen

In der Tat waren es gute Zahlen. Der Umsatz stieg im Juni-Quartal um 10,9 Prozent auf 34,3 Milliarden Euro, während das operative Ergebnis um 29,4 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro kletterte. Daher sieht das Allianz-Management das operative Ergebnis für 2021 in der oberen Hälfte der Zielspanne von 11 bis 13 Milliarden Euro.

Der Konzern profitierte von der wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-bedingten Konjunkturdelle. Besonders gut lief es in der Lebens- und Krankenversicherung. Zudem wuchs das Asset-Management-Geschäft und erreichte beim verwalteten Vermögen einen Rekordwert. Im Bereich Schaden- und Unfallversicherung wurden höhere Schäden durch Naturkatastrophen abgefedert. Dabei half das Ausbleiben der durch Corona bedingten Belastungen im Vergleich zum Vorjahr.

Allianz-Chef Oliver Bäte wiederum macht derzeit wohl das einzig Richtige: Er schaut nach vorne. Denn Corona ist nicht das einzige Thema, mit dem sich das Allianz-Management derzeit befassen muss. Die Finanzbranche steht im Umbruch. Neue Wettbewerber aus dem Zukunftsbereich Fintech/Insurtech machen Branchengrößen das Leben schwer. Die Allianz reagiert ihrerseits mit einer Digitalisierungsstrategie. So sollen die Anzahl und Komplexität der Produkte sinken, sowie individueller an die Kundenbedürfnisse angepasst werden. Zudem werden viele Versicherungs- und Assistance-Angebote vollständig digitalisiert.