Die Bedrohung naht langsam, aber unaufhörlich. Bisher konnten Immobilienbesitzer dem kräftigen Anstieg der Bauzinsen entspannt zusehen. Sie konnten sich freuen, dass sie ihr Eigenheim noch davor zu günstigen Zinsen finanziert haben. Doch langsam wird es für die ersten ungemütlich. Die Zinsbindung läuft aus und damit der Schutz vor den hohen Zinsen. Es droht eine deutlich höhere finanzielle Belastung. Manch einer wird sie nicht tragen ­können.

Dyrk Scherff Redakteur im Ressort „Wert" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Die ersten traf es schon im vergangenen Jahr. Nämlich die, die nur eine fünfjährige Zinsbindung vereinbart, also 2017 ihren Baukredit aufgenommen hatten – zu damals sehr niedrigen Zinsen um ein Prozent. Heute liegen die Zinsen bei rund vier Prozent im Durchschnitt. Aber weniger als fünf Prozent der Eigentümer haben solch kurze Zinsfestschreibungen vereinbart, schätzt Max Herbst von der FMH-Finanzberatung, die fortlaufend die Konditionen von Hypothekendarlehen analysiert.

Am häufigsten würden hingegen zehn Jahre vereinbart, die durchschnittliche Zinsbindung habe selbst in der tiefsten Niedrigzinsphase vor ein paar Jahren im Durchschnitt nie die 15 Jahre überschritten. Solche Eigentümer haben also im Frühjahr 2013 gekauft oder gebaut. Damals lag das Zinsniveau für eine zehnjährige Zinsbindung bei rund 2,5 Prozent.

600 Euro mehr im Monat – das können nicht alle stemmen

Wenn solche Kredite nun aus der Zinsbindung fallen, dann wird es auch für diese Eigentümer teuer. Und diejenigen, bei denen das erst in ein oder zwei Jahren ansteht, werden ebenfalls nervös. Denn es ist unwahrscheinlich, dass die Zinsen bis dahin auf die alten Niveaus zurückfallen. Die Banken verstärken die Unruhe, indem sie derzeit Briefe und Szenariorechnungen an ihre Kunden verschicken mit Prognosen, was dann in Zukunft an Monatsraten droht.

Wie schlimm es werden könnte, wenn schon jetzt die Umschuldung ansteht, hat FMH für die F.A.S. anhand eines Beispiels ausgerechnet. Ein Haus im Wert von 700.000 Euro wurde im Mai 2013 zu 80 Prozent mit einem ­Kredit finanziert, also in Höhe von 560.000 Euro. Das kostete damals rund 2,5 Prozent, das sind 2100 Euro im Monat. Heute, zehn Jahre später nach Ende der Zinsbindung, kann der Kredit nur zu durchschnittlich 3,8 Prozent verlängert werden. Das wären dann schon 2700 Euro. 600 Euro mehr im Monat – das können nicht alle stemmen.

Die Zahlen sind dramatisch, aber die Betroffenen haben ein paar Möglichkeiten, die Zusatzbelastung abzumildern. Ein Weg ist zunächst zu versuchen, die Konditionen des neuen Kredits zu verbessern und damit die monatliche Rate erträglicher zu gestalten. Das geht durch viele Stellschrauben. Zunächst sollte man nicht einfach die neuen Zinssätze akzeptieren, die die bisherige Bank für eine Verlängerung des Kredits vorschlägt. Denn sie nimmt dann in der Regel keine neue Bewertung der Immobilie vor. Schließt man stattdessen einen neuen Kreditvertrag bei der Hausbank ab, wird die Immobilie neu bewertet und dabei höchstwahrscheinlich höher als vor 10 Jahren. Das senkt den Zinssatz. Zudem lohnt bei dieser Gelegenheit ein Bankenvergleich: Vielleicht verlangt die Konkurrenz weniger.

Der Nachteil eines Neuantrages ist: Es wird auch die Bonität neu geprüft, was zum Beispiel für Menschen über 55 zum Problem werden kann, wenn die Immobilie nicht bis zum Rentenalter abbezahlt werden kann. Dann verweigern einige Banken einen neuen Kredit, weil die Zeit für seine Bedienung nach Berechnung der Finanzinstitute nicht mehr ausreicht. Man kann auch mit einem Konkurrenzangebot zur bisherigen Bank gehen. Wenn sie den Kunden halten will, kommt sie ihm manchmal etwas entgegen.

Kreditlaufzeit verlängern

Eine weitere Alternative ist, den Zeitraum zu verlängern, bis der Kredit abgezahlt ist. Soll im Beispiel die Monatsrate bei 2100 Euro bleiben, dauert es neun Jahre länger als mit den 2700 Euro. Das zeigt das Problem: Für manche ist dieser Zeitraum zu lange, denn bis zum Rentenbeginn sollte die Immobilie abbezahlt sein. Zudem verteuert sich die Finanzierung so um viele Zehntausend Euro über die ganze Laufzeit.

Manchmal hilft auch der Arbeitgeber. Wer zum Beispiel eine Abfindung oder eine größere Bonuszahlung erwartet, sollte sie in die Umschuldung des Baukredits einbringen. Dann sinkt die Monatsrate, weil weniger Kredit benötigt wird und auch der Zinssatz niedriger liegt. Wer zum Beispiel 80.000 Euro zusätzlich mitbringen kann, zahlt im Beispiel des 700.000-Hauses eine um mehrere Hundert Euro im Monat geringere Rate. Diesen Effekt kann auch ein Gespräch mit den Eltern über eine vorgezogene Erbschaft haben, die ebenfalls in die Umschuldung investiert werden könnte.