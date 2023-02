Platzt eine Immobilienblase, kann eine ganze Volkswirtschaft in die Krise stürzen. Viele Arbeitnehmer verlieren dann ihre Jobs und können sich kein Haus oder keine Wohnung mehr leisten, obwohl die Preise einstürzen. Wer dagegen seine Stelle behält, kann am Immobilienmarkt auf Schnäppchenjagd gehen und vielleicht sogar endlich genau das Objekt seiner Begierde ergattern, das er sich während des Immobilienbooms nicht leisten konnte.

Mark Fehr Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Genau diese Hoffnung keimte bei so manchem Hausbesitzer in spe, als die Europäische Zentralbank und andere Notenbanken im Sommer eine historische Zinswende einleiteten. Die Zinswende hat den erhitzten Immobilienmarkt zwar abgekühlt, aber mehr auch nicht. Vom Platzen einer Blase kann trotz aller entweichenden Heißluft keine Rede sein. Für frischgebackene Hausbesitzer oder hoffnungsvolle Käufer verbessert sich damit nichts. Die einen zittern dem Ablauf der Zinsbindung ihrer Baufinanzierung entgegen, für die anderen bleibt es schwer, einen Fuß in die Tür zum Eigenheim zu bekommen. Das liegt an fünf bitteren Tatsachen.