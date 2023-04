Aktualisiert am

Wer sich jetzt eine Immobilie anschafft, leidet unter den höheren Zinsen. Aber wenigstens ist der Kredit dann schneller abgezahlt. Das bringt unerwarteten Spielraum in die Finanzierung.

Fast jeder kann sich ein eigenes Haus leisten. Dieser Satz überrascht, aber wir haben uns jetzt nicht verschrieben. Und ja, wir wissen, dass Baukredite inzwischen ziemlich teuer geworden sind. Zwar sind die Angebote der Banken in den Finanzmarktturbulenzen der vergangenen Wo­­chen wieder ein kleines bisschen zurückgegangen. Trotzdem kostet eine Hypothek immer noch leicht vier Prozent im Jahr, und die Hauspreise sind leider immer noch astronomisch hoch.

Dyrk Scherff Redakteur im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Doch jede Baufinanzierung lässt sich so hinbiegen, dass am Ende eine mo­derate zahlbare Monatsrate rauskommt. Eine Immobilie von 500.000 Euro für nur 1500 Euro monatlich – das ist kein Problem, so scheint es. Mit den üb­lichen 20 Prozent eigenem Geld und 15 Jahren Zinsbindung.