Aktienmarkt : Was Anleger jetzt wissen müssen

Es hat etwas von Zahlenmagie. Die 13 bringt Unglück, in anderen Ländern die 4 oder die 17, und wenn ein Aktienindex eine runde Marke überschreitet, dann ist es ein Ereignis. Jede runde Marke ist sofort „psychologisch wichtig“, auch wenn das Momentum des Marktes etwas völlig anderes sagt. Aber: Vermögensverwalter wissen, das es so ist. Kaum ist, so wie im Dax am Freitag, eine runde Marke überwunden, klingeln die Telefone – müsse man nicht jetzt verkaufen, der Markt sei doch überbewertet? „Als ob die Situation gegenüber dem Vortag völlig anders sei“, seufzt ein Kundenbetreuer.

Mancher Anleger mag die Tatsache, dass der Aktienmarkt am Montag nachgegeben hat und auch am Dienstag etwas leichter gestartet ist, als Beleg dafür nehmen, das nun das Ende der Hausse gekommen ist. Tatsächlich ist eher das Gegenteil richtig. Denn erfahrungsgemäß enden Bullenmärkte auf zwei Arten: Entweder durch einen Keulenschlag, wobei dies dann oft eher einer Unterbrechung gleichkommt. Die Kurseinbrüche sind dann zwar sehr massiv, aber sobald der Schrecken überwunden ist, steigen sie wieder. So war das etwa im März 2020 oder aber auch im Oktober 1987: Der konkrete Anlass verflüchtigte sich und mit ihm die Panik (der Ausdruck „Börsenpanik“ ist zwar etwas außer Mode gekommen, aber durchaus treffend).