Börsenwoche : Historisches Feuerwerk an den Aktienmärkten

Historisches Feuerwerk an den Aktienmärkten

Der Dax ist so schwungvoll ins neue Jahr gestartet wie noch nie in seiner Geschichte. Mehr als 8 Prozent Plus stehen nach zwei Wochen zu Buche. Im M-Dax sind es sogar 13 Prozent. Bücher geschlossen, Jahresrendite geschafft, könnte man sagen. Doch derzeit wollen die Börsianer mehr. Sie wenden jede Nachricht ins Positive – und feiern jeden Lichtblick mit satten Kursaufschlägen. So setzt sich die herausragende Kursentwicklung fort, die schon das vierte Quartal zu einem der besten der Indexgeschichte gemacht hat.

Es zeigt sich wieder einmal, dass gute Einstiegszeitpunkte diejenigen sind, wenn alle Welt Trübsal bläst: Der Winter werde bitter, Gas werde knapp, Fabriken werden schließen, die Zentralbanken erhöhen die Zinsen trotz Rezession, weil die Inflation kein Halten kennt.

Diese Woche indes: Deutschlands Wirtschaft wächst kräftig. 1,9 Prozent waren es 2022, wie das Statistische Bundesamt nun mitteilte. Vor allem der Konsum der privaten Haushalte legte mit einem Plus von 4,6 Prozent preisbereinigt sehr kräftig zu. Viele Menschen haben genug Rücklagen, um beherzt dem Tourismus, den Gaststätten, aber auch dem Handel im Weihnachtsgeschäft volle Kassen zu bescheren.

Jubel über geringere Inflation

Und: Die Inflation lässt nach. Aus Amerika kamen diese Woche die Dezember-Zahlen, die den sechsten Monatsrückgang in Folge zeigen. Mit 6,5 Prozent bleibt die Rate hoch, im Juni aber waren es noch 9,1 Prozent. Ein eindeutig fallender Trend. Das gibt Grund zum Jubel an den Märkten, denn die Hoffnungen auf eine Pause oder gar ein Ende der Zinserhöhungen der großen Zentralbanken steigen.

Vor allem in Deutschland ist die Erleichterungsrally an den Aktienmärkten ausgeprägt. Der Dax ist der bisher stärkste der großen Indizes in diesem Jahr. Im Euro Stoxx 50 kamen sechs der größten zehn Gewinner aus Deutschland und nur einer der sechs Werte mit Kursrückgang ( VW ). Bayer wurde mit zweistelligem Kursplus gefeiert, weil aktivistische Aktionäre der großen Aktien-Enttäuschung der letzten Jahre Dampf machen wollen. Immobilien-Aktien wie Vonovia oder TAG Immobilien sind die großen Gewinner der Zinsspekulationen, da für ihr Geschäft niedrige Zinsen besonders erfreulich sind.

Turbulent ging es in der Tübinger Curevac -Aktie zu, deren Kurs sich zwischenzeitlich verdoppelte. Ermutigende Ergebnisse der Phase-1-Studien für Grippeimpfstoffe und Corona-Impfstoffe der zweiten Generation beflügelten den Kurs der in New York notierten Aktie. Kurse von umgerechnet bis zu 13 Euro vergleichen sich allerdings mit Werten von mehr als 100 Euro im Jahr 2020, bevor Curevac im Milliardengeschäft mit Corona-Impfstoffen leer ausging. Gewinner Biontech lag diese Woche abermals leicht im Minus und befindet sich im Patentstreit mit Curevac.

Wie bunt gemischt die Gewinner sind, zeigt sich nach guten Zahlen für den Großküchenhersteller Rational, nach den Covid-Erleichterungen in China für den Luxuskonzern LVMH , nach Forderungen aktivistischer Aktionäre bei Walt Disney und nach Kaufempfehlungen für SMA Solar.

Anleger konnten derzeit fast nichts falsch machen beim Aktienkauf. Nur wenige Fehlzündungen gab es beim großen Jahreseröffnungsfeuerwerk. In Deutschland zum Beispiel Südzucker , die zugeben mussten, die hohen Kosten bisher nicht wie erhofft in höheren Preisen an die Kunden weitergeben zu können. Unter den Schwergewichten fiel VW aus der Reihe. Die Absatzzahlen für 2022 enttäuschten mit einem Minus von 7 Prozent. Zwar stieg der Elektroauto-Anteil beim Absatz von 5 auf knapp 7 Prozent. Bleiben aber immer noch gut 93 Prozent Verbrenner. Eine Anfang der Woche ausgeschüttete Rekord-Sonderdividende von gut 19 Euro je Aktie (15 Prozent des Aktienkurses) und Analystenstimmen, die von einer unterbewerteten Aktie sprachen, halfen den Titeln ebenso wenig wie ähnliche Aussagen beim Bierkonzern Anheuser-Busch .