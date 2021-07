Prozesskostenfinanzierer : Hilfe beim Streit um Omas Erbe

Eine junge Frau verzichtet auf ihren Pflichtteil am späteren Erbe. Für die Unterschrift unter der Erklärung bekommt sie ein bisschen Geld. Viel zu wenig, wie sich später herausstellt. Das Unternehmen ihrer Eltern war Millionen wert. Was tun? Vor Gericht und auf hoher See ist man bekanntlich in Gottes Hand. Viele Menschen schrecken aus Angst vor unübersehbaren Kosten vor dem Rechtsweg zurück.

Prozesskostenfinanzierer haben dar­aus ein Geschäftsmodell gemacht. Sie schauen sich den Fall an, wägen die Chancen ab, den Prozess zu gewinnen. Und wenn sie zu der Auffassung gelangen, die Sache lässt sich gewinnen, dann finanzieren sie Anwälte, Gutachten und Gerichtskosten komplett. Geht der Prozess doch verloren, bleiben sie auf den Kosten sitzen. Im Erfolgsfall indes bekommen sie einen Anteil von 20 oder 30 Prozent des erstrittenen Betrages, der vorher ausgehandelt wird und von den Kosten, Risiken und der Komplexität des Falles abhängt.