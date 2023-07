Aktualisiert am

Bankenplatz Frankfurt: Die Zinswende wird in diesem Juli ein Jahr alt. Bild: Picture Alliance

Fast täglich gibt es im Moment Meldungen über Zinserhöhungen. Die Direktbank DKB hebt ihren Tagesgeldzins zum 1. August von 1 auf 3,5 Prozent an. Die 1822direkt, die Direktbanktochter der Frankfurter Sparkasse, geht für Neukunden hoch bis auf 3,6 Prozent. Und die Openbank, die zur spanischen Santander-Gruppe gehört, erhöht ihre Tagesgeldzinsen sogar auf 3,7 Prozent. All diese Zinssätze gelten zwar nur für einen begrenzten Zeitraum – aber immerhin. Für Festgeld auf zwei Jahre kann man jetzt sogar 4 Prozent im Jahr und mehr bekommen: So zahlt das schwedische Fintech Klarna aktuell 4,1 Prozent, die deutsche Süd-West-Kreditbank, kurz SWK, immerhin glatt 4 Prozent.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Schon stellt sich die Frage, ob womöglich bald der historische Durchbruch gelingt, dass die Realzinsen wieder positiv werden – dass also die Sparer nach Abzug der Inflation noch Zinsen bekommen.