Heraeus-Umfrage : Jeder dritte Anleger lagert sein Gold daheim

Aktualisiert am

Seit der Corona-Krise drängen Privatanleger ins Gold, denn viele glauben an einen sicheren Hafen. Doch was bedeutet das für Sparer? Eine Umfrage des Edelmetallkonzerns Heraeus lässt interessante Einblicke zu.

Krügerrand-Goldmünzen in einer Nahaufnahme Bild: dpa

Viele Privatanleger in Deutschland sind weiter sehr zuversichtlich für die Entwicklung des Goldpreises, der zuletzt alle Rekorde gebrochen hat. Mehr als die Hälfte geht davon aus, dass sich das Edelmetall in den kommenden zwölf Monaten besser entwickeln werde als Aktien, Immobilien oder andere Rohstoffe.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Das geht aus einer Umfrage des Edelmetallkonzerns Heraeus in Hanau hervor, der nach eigenen Angaben einer der führenden Anbieter von Edelmetallservices und -produkten in aller Welt ist. Für die Umfrage, die der F.A.Z. exklusiv vorab vorliegt, wurden 1700 Frauen und Männer befragt. 44 Prozent der Befragten gaben an, angesichts der Corona-Krise ihre Anlagestrategie geändert zu haben – insbesondere Gold hat offenbar von diesen Umschichtungen profitiert.