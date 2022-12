Kritik an Sparkassenverbänden : „Unglücklich und unangemessen“

Einer der obersten Vertreter der deutschen Kommunen ist mit der Sparkassen-Finanzgruppe unzufrieden. Denn die jüngste Mitgliederversammlung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes hat nach Ansicht von Hans-Günter Henneke auf die Rede ihres Präsidenten Helmut Schleweis falsch reagiert. „Herr Schleweis hätte es offener formulieren können, aber ich habe mit ihm gesprochen und kenne daher seine Intention. Er wollte die Botschaft überbringen: Wenn ihr es wollt, stehe ich für eine verkürzte zweite Amtszeit ab 2024 bis ins Jahr 2025 bereit“, sagt Henneke, der als Hauptgeschäftsführer des Deutschen Landkreistages mit den kommunal getragenen Sparkassen seit Jahrzehnten eng verbunden ist. Dass es auf Schleweis’ Angebot angesichts seiner in den Augen Hennekes „tadellosen Amtsführung“ keine Reaktion der DSGV-Mitgliederversammlung gegeben habe, sei unglücklich und unangemessen.

Im Gespräch mit der F.A.Z. betont Henneke, er selbst sei auf der Mitgliederversammlung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) am 7. Dezember durchaus vorbereitet gewesen für eine Einlassung, habe aber den anderen rund zwei Dutzend Mitgliedern zunächst den Vortritt lassen wollen. Henneke erinnert an den Brief, den er schon im Oktober an die vier Vizepräsidenten des DSGV geschrieben hat. Dieser hatte seinen Weg in Zeitungen, darunter die F.A.Z., gefunden. Henneke hatte darin dazu aufgefordert, mit dem schon 68 Jahre alten Schleweis „umgehend“ zu verlängern und gleichzeitig die Nachfolgeplanung für das Jahr 2025 voranzutreiben.