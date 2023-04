Aktualisiert am

Heizen war in diesem Winter ganz schön teuer.

Der Winter war wieder extrem mild – dennoch mussten Haushalte beim Heizen tief in die Taschen greifen. Das zeigt eine Studie des Internetvergleichsportals Verivox, für die das Unternehmen eigene Daten und Zahlen des Deutschen Wetterdienstes ausgewertet hat.

Christian Siedenbiedel

Der Heizwinter, der so langsam dem Frühling weicht, war für Verbraucher demnach sogar so teuer wie noch nie. Während sich der Kostenanstieg für Haushalte mit einer Ölheizung gegenüber dem Vorjahr auf rund 18 Prozent belaufen habe, mussten Gaskunden Verivox zufolge trotz staatlicher Entlastungen rund 20 Prozent mehr für ein warmes Zuhause ausgeben als im Vorjahr.

Eher milde Witterung

Dabei fiel der Heizbedarf geringer aus als im Winter zuvor. Nach Angaben des Deutsches Wetterdienstes sei der Winter 2022/2023 wieder deutlich zu warm gewesen, heißt es in der Studie. Im Vergleich zu dem auch schon milden Vorjahreszeitraum sei der Heizbedarf für einen Musterhaushalt in einem Einfamilienhaus noch einmal um durchschnittlich 1,5 Prozent gesunken.

Die milde Witterung habe jedoch nicht für niedrigere Heizkosten gesorgt, berichtet das Vergleichsportal. Im Gegenteil: Eine Familie mit Gasheizung zahlte für die aktuelle Heizsaison – die veranlagt das Unternehmen vereinfacht auf die Zeit von September bis März – durchschnittlich 2180 Euro an Heizkosten. Das seien noch mal 20 Prozent mehr als im schon sehr teuren Vorjahreszeitraum gewesen. Ohne den Wegfall des Dezemberabschlags, der vom Staat übernommen wurde, und ohne die seit Januar gültige Gaspreisbremse hätten sich die Gaskosten auf 2733 Euro summiert. Das entspräche einem Anstieg von 51 Prozent.

„Trotz zahlreicher staatlicher Entlastungsmaßnahmen war Heizen in diesem Winter so teuer wie nie“, sagt Thorsten Storck, Energiefachmann bei Verivox. „Dennoch gibt es gute Nachrichten: Die Lage an den Beschaffungsmärkten entspannt sich, sodass immer mehr Versorger aktuell ihre Gaspreise senken. Verbraucher können sich jetzt schon günstiges Gas für den kommenden Winter sichern“, sagte Storck.

Öl diesmal günstiger als Gas

Die Börsenpreise für Gas sind in den vergangenen Monaten deutlich gesunken. Eine Megawattstunde Gas kostet aktuell rund 48 Euro. Das ist deutlich weniger als noch im vorigen Sommer, als Gas zeitweise 350 Euro je Megawattstunde kostete.

Auch Haushalte mit Ölheizungen blieben von Preissteigerungen nicht verschont. Die durchschnittlichen Kosten beliefen sich Verivox zufolge in der aktuellen Heizperiode auf 1837 Euro. Im Vergleich zur vergangenen Heizsaison sei das ein Kostenanstieg um 18 Prozent gewesen.

Kostete leichtes Heizöl in der Heizperiode 2021/2022 im Mittel 95,19 Euro brutto je Hektoliter, seien es in dieser Saison durchschnittlich 121,96 Euro gewesen. Das entspreche einem Plus von 28 Prozent, das zum Teil durch den geringeren Heizbedarf gemindert wurde.

„Unterm Strich mussten Verbraucher mit einer Ölheizung im vergangenen Jahr rund 16 Prozent weniger für ein warmes Zuhause ausgeben als Gaskunden“, heißt es in der Studie. Noch 2018/2019 war Öl bei gleicher Heizleistung rund 20 Prozent teurer gewesen als Gas.