Heizkosten : 160 Euro weniger für Mieter

Irgendwie war es schon immer ein bisschen unfair: Die Mieter mussten bisher die Kohlendioxid-Abgabe, die auf die Heizrechnung aufgeschlagen wird, voll selbst bezahlen. Der Vermieter war fein raus, auch wenn er einen großen Hebel besitzt, die Heizkosten seines Mieters zu reduzieren: nämlich, indem er das Haus energetisch saniert, zum Beispiel durch eine neue Heizung oder eine Dämmung. Doch wenn er sich weigert, muss der Mieter allein versuchen, den Heizverbrauch zu senken. In alten, unsanierten Häusern fällt das schwer.

Dyrk Scherff Redakteur im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Doch das ändert sich nun. Vom 1. Januar an wird auch der Vermieter an der CO2-Abgabe, die für Gas- und Ölheizungen anfällt, beteiligt. Bei Nichtwohngebäuden, also etwa Bürogebäuden, werden die Kosten zunächst bis 2025 zur Hälfte geteilt. Bei Wohn- oder gemischt genutzten Gebäuden und bei Alten- und Pflegeheimen wird hingegen anteilig in Abhängigkeit vom energetischen Zustand der Wohnung aufgeteilt. Das heißt, je schlechter der Zustand, desto mehr muss der Vermieter übernehmen, im ungünstigsten Fall bis zu 95 Prozent der Abgabe. Der Mieter zahlt dann nur 5 Prozent.